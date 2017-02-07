 مدير الخطوط السعودية في بيت حائل بالجنادرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 11 فبراير 2017 ميلاديا

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مدير الخطوط السعودية في بيت حائل بالجنادرية

مدير الخطوط السعودية في بيت حائل بالجنادرية
المناطق ـ الجنادرية

زار المدير العام للخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر مساء أمس بيت حائل بمهرجان الجنادرية، وكان في استقباله مدير البيت يوسف الشغدلي  واستمع إلى شرح مفصل عن محتويات البيت ، مبديا إعجابه الشديد بكل ما شاهده من حرف وتراث قديم ومعارض و جناح جامعة حائل .

وعبر الجاسر عن سعادته بهذه الزيارة والاطلاع على تراث منطقة حائل ، مؤكدا في ذات الوقت أن منطقة حائل بكل تفاصيلها جبالها ونفودها ثرية ببرامجها وفنونها الذي يلفت الانتباه ، مشيرا الى جماليات بيت حائل .

وفي نهاية الجولة قدم رئيس البيت يوسف الشغدلي هدية تذكارية مدير العام للخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر.

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