مدير الخطوط السعودية في بيت حائل بالجنادرية

زار المدير العام للخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر مساء أمس بيت حائل بمهرجان الجنادرية، وكان في استقباله مدير البيت يوسف الشغدلي واستمع إلى شرح مفصل عن محتويات البيت ، مبديا إعجابه الشديد بكل ما شاهده من حرف وتراث قديم ومعارض و جناح جامعة حائل .

وعبر الجاسر عن سعادته بهذه الزيارة والاطلاع على تراث منطقة حائل ، مؤكدا في ذات الوقت أن منطقة حائل بكل تفاصيلها جبالها ونفودها ثرية ببرامجها وفنونها الذي يلفت الانتباه ، مشيرا الى جماليات بيت حائل .

وفي نهاية الجولة قدم رئيس البيت يوسف الشغدلي هدية تذكارية مدير العام للخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر.