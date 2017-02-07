قتلى في زلزال عنيف جنوبي الفلبين

قال مسؤولون إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب ما يربو على 100 بعد أن هز زلزال قوي جزيرة مينداناو في جنوب الفلبين في وقت متأخر الجمعة مما ألحق أضرارا ببعض المباني وأدى إلى انقطاع الكهرباء في مناطق كثيرة.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالا بقوة 6.7 درجة وقع على عمق عشرة كيلومترات وكان مركزه على بعد 13 كيلومترا شرقي مدينة سريجاو.

وقال مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادي التابع للهيئة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي على موقعه الإلكتروني إنه لا يوجد خطر حدوث أمواج تسونامي بسبب الزلزال.

وقال ريناتو سوليدوم رئيس وكالة رصد الزلازل في الفلبين صباح السبت إن الوكالة سجلت 89 هزة ارتدادية في أعقاب الزلزال.

وأضاف أن زلزال الجمعة كان أقوى زلزال تتعرض له المدينة منذ أن ضربها زلزال بقوة 6.9 درجة عام 1879.

وذكرت تقارير محلية أن السكان هرعوا إلى المناطق المفتوحة وقضوا الليل في الحدائق العامة والملاجئ.