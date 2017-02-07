القمر الثلجي يضيء العالم

وتحمل عطلة نهاية الأسبوع حدثان فضائيان، بالإضافة إلى القمر الثلجي فإن العالم سيشهد مرور المذنب “هوندا ماركوس 45 بي” بالقرب من الأرض.

وتحدث ظاهرة القمر الثلجي، وهي جزء من خسوف القمر، عندما تكون الأرض والشمس القمر في حالة اقترن كوكبي كامل، وتفشل أشعة الشمس في إضاءة القمر بصورة كاملة.

وعند هذه الحالة، سيشاهد عشاق الفضاء وجود نوع من الظل على سطح القمر.

لماذا يسمى بالقمر الثلجي؟

أطلق العلماء هذه التسمية نتيجة أن الخسوف الجزئي الذي يحدث في شهر فبراير الذي تتساقط فيها الثلوج أكثر من غيره من شهور السنة.

والقمر لن يختفي تماما، لأن أشعة الشمس ستبقى مستمرة في السقوط على سطحه، لذلك سيظل قرص القمر ساطعا في كافة مراحل هذا الخسوف من البداية حتى النهاية، ويبدو كأنه كتلة من الثلج.

وحسب صحيفة “الصن” البريطانية، فقد بدأ الخسوف في الساعة 10:30 من ليل الجمعة بالتوقيت العالمي، عندما لاحظ البريطانيون وجود ظل يظهر على أعلى سطح القمر.

وبدأ الخسوف يظهر جليا حوالي الساعة 12:43 بعد منتصف الليل واستمر حتى :2:52 من فجر السبت.

وستعود ظاهرة القمر الثلجي للظهور في الساعة 5:56 من مساء السبت بالتوقيت العالمي، في مناطق أخرى من العالم ضمنها المنطقة العربية.

كيف يمكن مشاهدة الظاهرة؟

يمكن مشاهدة ظاهرة القمر الثلجي بالعين المجردة، طالما كانت السماء صافية.

وبعد ساعات فقط من حدوث خسوف القمر، يصل المذنب “هوندا ماركوس 45 بي” إلى أقرب نقطة من كوكب الأرض.

لكن مشاهدة المذنب الذي يعرف أيضا بـ” مذنب السنة الجديدة” تحتاج إلى منظار.