 قرية نجران التراثية بالجنادرية تستقبل “سامري” الجوف | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 11 فبراير 2017 ميلاديا

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قرية نجران التراثية بالجنادرية تستقبل “سامري” الجوف

قرية نجران التراثية بالجنادرية تستقبل “سامري” الجوف
فرقتي نجران والجوف تشاركان بعضهما الفنون المختلفة
المناطق - نجران

استقبلت قرية منطقة نجران التراثية بمهرجان الجنادرية 31 وفد منطقة الجوف الذي زار القرية مقدما العديد من الفنون الشعبية التي تتمثل في لون السامري في حين قدمت فرقة نجران الشعبيه لون الزامل الترحيبي ثم تشاركت الفرقتين بعدد من الألوان الفلكلورية على مسرح قرية نجران التراثية  نالت استحسان الجمهور ، بعدها قدم الشاعر عبدالله القشانين قصيدة ترحيبية بضيوف القرية في ركن بيت الشعر النجراني.

وكان في استقبالهم رئيس وفد منطقة نجران محمد بن مهدي بن غشام الذي أوضح أن هذه الزيارات تهدف لتبادل الثقافات بين منطقتي الجوف ونجران والتعرف على الألوان الشعبية المختلفة التي تشتهر بها كل منطقة من مناطق المملكة مؤكدا أن هذه الزيارات متبادلة بين جميع المشاركين في المهرجان الوطني للتراث والثقافية بالجنادرية في كل عام ، وقرية نجران تحرص على استقبال الوفود من كل القرى وتقوم بزيارات مماثلة للتعريف بالموروث النجراني سواء الألوان الشعبية أو الحرف اليدوية أو الطراز المعماري المتنوع الذي يتمثل في البيوت الطينية القديمة التي عرفت بها نجران منذ مئات السنين.

 

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