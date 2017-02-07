قبول أكثر من 100 موظف من أمانة نجران للالتحاق بدورات معهد الادارة العامة

أعلنت أمانة منطقة نجران أسماء المقبولين من منسوبيها والبلديات المرتبطة بها للالتحاق بالدورات التدريبية المنعقدة بمعهد الإدارة العامة للفصل التدريبي الأول.

وأكد أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق على أهمية التدريب كعامل رئيسي في تطوير الموظفين وقدراتهم الداعمة والمكملة للعمل الإداري بكافة أنواعه والتي تتوافق مع الأهداف الرئيسية التي وضعت من أجلها تلك البرامج والدورات للارتقاء والتميز بالموظفين

وقال مدير إدارة التطوير الإداري المكلف علي بن جار الله أن عدد المقبولين قبولاً نهائيا بلغ أكثر من ” 100″ موظفًا في دورات وتخصصات مختلفة داعياً المقبولين إلي التزام بمواعيد بدء برامج التدريب حسب الجدول الزمني المعد لذلك والموضح فيه زمان ومكان التدريب.