 قبول أكثر من 100 موظف من أمانة نجران للالتحاق بدورات معهد الادارة العامة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 11 فبراير 2017 ميلاديا

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قبول أكثر من 100 موظف من أمانة نجران للالتحاق بدورات معهد الادارة العامة

قبول أكثر من 100 موظف من أمانة نجران للالتحاق بدورات معهد الادارة العامة
المناطق - نجران

 أعلنت أمانة منطقة نجران أسماء المقبولين من منسوبيها والبلديات المرتبطة بها للالتحاق بالدورات التدريبية المنعقدة بمعهد الإدارة العامة للفصل التدريبي الأول.
وأكد أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق على أهمية التدريب كعامل رئيسي في تطوير الموظفين وقدراتهم الداعمة والمكملة للعمل الإداري بكافة أنواعه والتي تتوافق مع الأهداف الرئيسية التي وضعت من أجلها تلك البرامج والدورات للارتقاء والتميز بالموظفين
وقال مدير إدارة التطوير الإداري المكلف علي بن جار الله أن عدد المقبولين قبولاً نهائيا بلغ أكثر من ” 100″ موظفًا في دورات وتخصصات مختلفة داعياً المقبولين إلي التزام بمواعيد بدء برامج التدريب حسب الجدول الزمني المعد لذلك والموضح فيه زمان ومكان التدريب.

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