 تحذير أممي من استخدام الحوثيين مدنيي المخا دروعا بشرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 11 فبراير 2017 ميلاديا

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تحذير أممي من استخدام الحوثيين مدنيي المخا دروعا بشرية

تحذير أممي من استخدام الحوثيين مدنيي المخا دروعا بشرية
الجيش اليمني في معركة تحرير المخا
المناطق_اليمن

أعلنت الأمم المتحدة أن الميليشيات الحوثية استخدمت مدنيين في مدينة المخا الساحلية دروعا بشرية وحذروهم من مغادرة منازلهم.

وأعرب المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة روبرت كولفيل الجمعة عن القلق الشديد إزاء القتال في ميناء المخا بمحافظة تعز خلال الأسبوعين الماضيين وتأثير ذلك على المدنيين.

وذكر كولفيل أن المدنيين حوصروا واستهدفوا خلال القتال في المخا، وطالبتهم ميليشيات الحوثي بعدم مغادرة منازلهم.

كما أطلقت الأمم المتحدة تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة في اليمن بسبب نقص الغذاء الذي يعاني منه ثلث اليمنيين حسب إحصاءاتها ، وأفادت بأن هناك ملايين اليمنيين قد لا يصمدون بسبب نقص الغذاء وسوء التغذية.

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