بالفيديو والصور: اشتباكات مسلحة وتبادل لإطلاق النار بين الأمن وإرهابيين بـ”محاميد جدة”.. والقوات تحاصر الدواعش في المدينة

شنت قوات الأمن في جدة، هجوما على عدد من الإرهابيين المنتمين إلى تنظيم (داعش)، فجر اليوم السبت، وتبادلت إطلاق النار مع عدد من الإرهابيين، بمشاركة جوية. وجرت الاشتباكات في حي المحاميد، المحاذي لحي الحرازات، وهو الحي الذي شهد عملية أمنية مماثلة قبل أسبوعين.

و تمكنت قوات الأمن من محاصرة الإرهابيين بالحي، وإلقاء القبض على بعضهم. في المقابل أمنت قوات الطوارئ محيط منطقة العمليات، في جنوب شرق جدة، حرصًا على سلامة الأهالي قبل الانتهاء من فحص الموقع، الذي تم اقتحامه فجر السبت.

كما طوقت قوات الأمن موقعًا لعدد من الإرهابيين بحي الربوة في المدينة المنورة، وظل حصارها له مستمرًّا حتى التاسعة من صباح السبت دون اشتباكات.