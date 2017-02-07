 بالفيديو والصور: اشتباكات مسلحة وتبادل لإطلاق النار بين الأمن وإرهابيين بـ”محاميد جدة”.. والقوات تحاصر الدواعش في المدينة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 11 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بعد مسرحيته “استشهاد المرابطين”.. مؤلفها يتلقئ خبر وفاة شقيقه بالحد الجنوبي بالفيديو والصور: اشتباكات مسلحة وتبادل لإطلاق النار بين الأمن وإرهابيين بـ”محاميد جدة”.. والقوات تحاصر الدواعش في المدينة تحذير أممي من استخدام الحوثيين مدنيي المخا دروعا بشرية قبول أكثر من 100 موظف من أمانة نجران للالتحاق بدورات معهد الادارة العامة قرية نجران التراثية بالجنادرية تستقبل “سامري” الجوف “الأرصاد”: أمطار متفرقة على منطقتي الرياض والشرقية القمر الثلجي يضيء العالم قتلى في زلزال عنيف جنوبي الفلبين مدير الخطوط السعودية في بيت حائل بالجنادرية الأكلات الشعبية تجتذب العائلات في بيت حائل بالجنادرية بيت الباحة بالجنادرية يستقبل ضيوفه بالترحيب والابتسامة وكرم الضيافة مصادر: رخصة المعلمين ستكون مدتها 5 سنوات.. وتغيير اختبار “كفايات”

بالفيديو والصور: اشتباكات مسلحة وتبادل لإطلاق النار بين الأمن وإرهابيين بـ”محاميد جدة”.. والقوات تحاصر الدواعش في المدينة

المناطق- متابعات

شنت قوات الأمن في جدة، هجوما على عدد من الإرهابيين المنتمين إلى تنظيم (داعش)، فجر اليوم  السبت، وتبادلت إطلاق النار مع عدد من الإرهابيين، بمشاركة جوية. وجرت الاشتباكات في حي المحاميد، المحاذي لحي الحرازات، وهو الحي الذي شهد عملية أمنية مماثلة قبل أسبوعين.

و تمكنت قوات الأمن من محاصرة الإرهابيين بالحي، وإلقاء القبض على بعضهم. في المقابل أمنت قوات الطوارئ محيط منطقة العمليات، في جنوب شرق جدة، حرصًا على سلامة الأهالي قبل الانتهاء من فحص الموقع، الذي تم اقتحامه فجر السبت.

كما طوقت قوات الأمن موقعًا لعدد من الإرهابيين بحي الربوة في المدينة المنورة، وظل حصارها له مستمرًّا حتى التاسعة من صباح السبت دون اشتباكات.

555-300x200 666-300x200 4444-300x200 2_1084

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>