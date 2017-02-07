بعد مسرحيته “استشهاد المرابطين”.. مؤلفها يتلقئ خبر وفاة شقيقه بالحد الجنوبي

فوجئ السيناريست عبدالإله حسين دهل، مؤلف مسرحية “عودة مرعي” التي تم عرضها قبل أيام على مسرح مهرجان “جازان شو” وتتحدث عن بطولات المرابطين في الحد الجنوبي، وتضمنت محاكاة لدور جندي بالحرب واستشهاده وتلقي أهله خبر وفاته بكل فخر وصبر٬ بعد انتهاء عرض المسرحية بنبأ استشهاد أخيه المرابط بالحد الجنوبي وكأنه كتب سيناريو وفاة شقيقه.

وفي تصريحات لصحيفة “عكاظ” قال دهل، إنه لم يتخيل أن يكتب سيناريو استشهاد شقيقه بهذا الشكل، لافتا إلى أنه فور انتهائه من عرض المسرحية٬ تلقى نبأ استشهاد أخيه الأصغر أحمد (23 عاماً) الجندي بالقوات المظلية حيث كان قد التحق بالحد الجنوبي قبل خمسة أشهر.

وأكد دهل، أن ما قدمه في المسرحية وجده حقيقة٬ إذ وجد والده صابراً محتسباً فخوراً باستشهاد ابنه، وستة من زملائه في اشتباك مع ميليشيات الحوثي بقطاع الخوبة الحدودي.