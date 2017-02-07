 مخابز تخفض حجم وعدد الأرغفة استباقا لـ” رفع الدعم عن الخبز” ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 11 فبراير 2017 ميلاديا

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مخابز تخفض حجم وعدد الأرغفة استباقا لـ” رفع الدعم عن الخبز” !

مخابز تخفض حجم وعدد الأرغفة استباقا لـ” رفع الدعم عن الخبز” !
المناطق- الرياض

كشفت مصادر في اللجنة الوطنية للمخابز التابعة لمجلس الغرف السعودية عن توجه لرفع الدعم عن الدقيق بجميع أنواعه، خلال الأشهر المقبلة، وبدأت المخابز في تصغير أحجام رغيف الخبز إلى حدود نصف الحجم العادي المعمول به سابقا، مع الإبقاء على العدد المتعارف عليه وهي 4 أرغفة لكل ريال واحد، فيما خفضت المخابز الأفغانية عدد الأرغفة إلى 3 مقابل الريال.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تحملت ما يفوق الـ50% لأكثر من 35 عاما لدعم المستهلكين النهائيين للخبز، بواقع 4 أرغفة لكل ريال. وقال المصدر إن الجهات المعنية لم تقم منذ 35 عاما بإحداث أي تغييرات مالية تذكر على الأسعار المحلية، على رغم التغيرات التي طرأت على أسعار الطاقة، والمواد المستخدمة في صناعة الخبز التي ارتفعت بحدود 300%، الأمر الذي تسبب في خروج عدد غير قليل من أصحاب هذه المهنة، ويتطلب ذلك في المقابل بناء خطط استراتيجية تدعم هذا القطاع وفقا لـ”الوطن”.

ورجحت المصادر عددا من المسارات المتعلقة بخفض الدعم، منها “تقليل حجم رغيف الخبز ما بين 180 إلى 200 جرام لأربعة أرغفة، من حجمه الحالي المحدد بـ500 جرام لكل أربعة أرغفة في حال انتفاء الدعم الحكومي، بنسبة تصل إلى 50%، فيما لا زال مقترح تخفيض عدده إلى رغيفين مقابل ريال واحد”، وأكد على ضرورة توعية المستهلكين بتقنين استخدامها للخبز.

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