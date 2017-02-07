دراسة: تناول الشوكولاتة الداكنة مفيد لصحة القلب

تضاربت الشائعات المتعلقة بفوائد الشوكولاتة وأضرارها لسنوات عدة، وكانت تشير بعض الدراسات إلى فوائد تناول الشوكولاتة الداكنة من وقت إلى آخر، إلا أن آخر الأبحاث أكدت أن تناول القليل من الشوكولاتة الداكنة يومياً مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية.

وكشفت التجارب التي قام بها 19 باحثاً من جامعة “براون” الأميركية أن نباتات الكاكاو تحد من الإصابة بالتهاب الشرايين، ووجدوا أن تناول 600 ميليغرام يومياً من الشوكولاتة الداكنة الطبيعية يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب، بحسب صحيفة “ديلي مايل”.

والسبب في ذلك يعود إلى مادة “الفلافانول” المضادة للأكسدة الموجودة في حبوب الكاكاو وفي بعض الخضراوات والفواكه والشاي.

وقال الدكتور المشارك في الدراسة سيمين ليو “النتائج التي توصلنا إليها ستطور أساليب الوقاية من أمراض السكري والقلب، وستسلط الضوء على أهمية إجراء المزيد من الأبحاث على الشوكولاتة لاكتشاف كافة فوائدها”.

وأجرى الدكتور ليو وزملاءه تجارب على 1139 متطوعاً قام البعض منهم بتناول منتجات غنية بالكاكاو، وأظهرت النتائج انخفاضاً كبيراً في مستويات السكر والأنسولين في الدم لدى المتطوعين اللذين تناولوا ما بين 200 و600 ميليغرام من “الفلافانول” يومياً.

وأشار ليو إلى أن معظم المنتجات التي تناولها المتطوعون كانت ألواح شوكولاتة داكنة، والقليل منهم فقط تناول مشروبات الكاكاو. لذا لا يمكن تعميم نتائج هذه الدراسة على كافة أنواع الشوكولاتة.