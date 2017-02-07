 دراسة: تناول الشوكولاتة الداكنة مفيد لصحة القلب | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 11 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الفيصل: بلادنا بخير.. شرعت فعليا بالانتقال من العالم الثالث إلى العالم الأول السعودية تواصل مشاريعها الإغاثية للأشقاء السوريين شاهد.. مواطن يرصد خلو مستشفى من الموظفين.. و”صحة الجوف” تنفي ! دعوات لإرسال مبعوث أممي لتقصي الانتهاكات الإيرانية في “الأحواز المحتلة” كتله هوائية باردة على مناطق المملكة بدءا من الغد وظائف شاغرة في البنك السعودي الفرنسي دراسة: تناول الشوكولاتة الداكنة مفيد لصحة القلب مخابز تخفض حجم وعدد الأرغفة استباقا لـ” رفع الدعم عن الخبز” ! بعد مسرحيته “استشهاد المرابطين”.. مؤلفها يتلقئ خبر وفاة شقيقه بالحد الجنوبي بالفيديو والصور: اشتباكات مسلحة وتبادل لإطلاق النار بين الأمن وإرهابيين بـ”محاميد جدة”.. والقوات تحاصر الدواعش في المدينة تحذير أممي من استخدام الحوثيين مدنيي المخا دروعا بشرية قبول أكثر من 100 موظف من أمانة نجران للالتحاق بدورات معهد الادارة العامة

دراسة: تناول الشوكولاتة الداكنة مفيد لصحة القلب

دراسة: تناول الشوكولاتة الداكنة مفيد لصحة القلب
المناطق - وكالات

تضاربت الشائعات المتعلقة بفوائد الشوكولاتة وأضرارها لسنوات عدة، وكانت تشير بعض الدراسات إلى فوائد تناول الشوكولاتة الداكنة من وقت إلى آخر، إلا أن آخر الأبحاث أكدت أن تناول القليل من الشوكولاتة الداكنة يومياً مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية.

وكشفت التجارب التي قام بها 19 باحثاً من جامعة “براون” الأميركية أن نباتات الكاكاو تحد من الإصابة بالتهاب الشرايين، ووجدوا أن تناول 600 ميليغرام يومياً من الشوكولاتة الداكنة الطبيعية يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب، بحسب صحيفة “ديلي مايل”.

والسبب في ذلك يعود إلى مادة “الفلافانول” المضادة للأكسدة الموجودة في حبوب الكاكاو وفي بعض الخضراوات والفواكه والشاي.

وقال الدكتور المشارك في الدراسة سيمين ليو “النتائج التي توصلنا إليها ستطور أساليب الوقاية من أمراض السكري والقلب، وستسلط الضوء على أهمية إجراء المزيد من الأبحاث على الشوكولاتة لاكتشاف كافة فوائدها”.

وأجرى الدكتور ليو وزملاءه تجارب على 1139 متطوعاً قام البعض منهم بتناول منتجات غنية بالكاكاو، وأظهرت النتائج انخفاضاً كبيراً في مستويات السكر والأنسولين في الدم لدى المتطوعين اللذين تناولوا ما بين 200 و600 ميليغرام من “الفلافانول” يومياً.

وأشار ليو إلى أن معظم المنتجات التي تناولها المتطوعون كانت ألواح شوكولاتة داكنة، والقليل منهم فقط تناول مشروبات الكاكاو. لذا لا يمكن تعميم نتائج هذه الدراسة على كافة أنواع الشوكولاتة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>