وظائف شاغرة في البنك السعودي الفرنسي

أعلن البنك السعودي الفرنسي عبر موقعه الإلكتروني “للتوظيف”، عن توفر وظائف شاغرة (The Banker) لحملة شهادة (البكالوريوس) للعمل في مدينة الرياض.

وأوضح البنك أنه على الراغبين في التقديم حسب شروط تلك الوظائف زيارة موقع التوظيف بالبنك من خلال هذا الرابط