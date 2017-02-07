 وظائف شاغرة في البنك السعودي الفرنسي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 11 فبراير 2017 ميلاديا

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وظائف شاغرة في البنك السعودي الفرنسي

وظائف شاغرة في البنك السعودي الفرنسي
المناطق - الرياض

أعلن البنك السعودي الفرنسي عبر موقعه الإلكتروني “للتوظيف”، عن توفر وظائف شاغرة (The Banker) لحملة شهادة (البكالوريوس) للعمل في مدينة الرياض.

وأوضح البنك أنه على الراغبين في التقديم حسب شروط تلك الوظائف زيارة موقع التوظيف بالبنك من خلال هذا الرابط

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