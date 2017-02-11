 كتله هوائية باردة على مناطق المملكة بدءا من الغد | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 11 فبراير 2017 ميلاديا

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كتله هوائية باردة على مناطق المملكة بدءا من الغد

كتله هوائية باردة على مناطق المملكة بدءا من الغد
المناطق - شاجع الدوسري:

توقع خبير الطقس مبارك العمور حاله جوية قادمة، وهي عبارة عن كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا يقابلها كتلة دافئة ورطبة، ينتج عنها حالة من عدم استقرار جوية.

كما توقع أن تبدأ يوم غد الأحد وتستمر طوال هذا الأسبوع، فيما تتركز المناطق الواقعة في نطاق الحاله الجوية (المنطقة الشرقية، منطقة الوسطى، جنوب منطقة القصيم، جنوب منطقة الطائف وشرقها، منطقة الباحة وشرقها، منطقة عسير وشرقها، منطقة جازان)، بين غزيرة ومتوسطة وخفيفة.

ورجح أن تكون الغزارة على المرتفعات الجنوبية الغربية، وبشكل متفاوت بين الخفيف والمتوسطة على منطقة الوسطى، وجنوب منطقة القصيم والمنطقة الشرقية.

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