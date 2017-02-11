دعوات لإرسال مبعوث أممي لتقصي الانتهاكات الإيرانية في “الأحواز المحتلة”

أقامت المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان تحت عنوان “مناقشة انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان في “جمهورية الأحواز العربية المحتلة” في العاصمة النمساوية، فيينا بتاريخ 10 فبراير الجاري، حضره العديد من الشخصيات الحقوقية، والأكاديمية والخبراء القانونيين من النمسا، وآلمانيا وبريطانيا كما حظي المؤتمر بتغطية إعلامية عربية واسعة.

وشملت محاور المؤتمر، استعراض انتهاكات الدولة الإيرانية لحقوق الإنسان في الأحواز عبر تقرير مكتوب باللغة الألمانية، وعرض شهادة ناجين من حكم الإعدام لأول مرة و عرض وثائق “صور ومقاطع فيديو” توضح طبيعة الانتهاكات لحقوق الإنسان التي تقوم بها الدولة الإيرانية في الأحواز.

وهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الانتهاكات لحقوق الإنسان التي تقوم بها الدولة الإيرانية في الأحواز التي لم توثق معظمها سابقا ولم يتم عرضها في التقارير الصادرة من المنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية.

كما شمل أهداف المؤتمر مخاطبة النخب الأوروبية وكذلك الرأي العام الأوروبي بضرورة دعم حق الشعب العربي الأحوازي بالحصول على حقه في تقرير مصيره طبقا للقوانين والمواثيق الدولية في هذا الشأن، والتحرك العاجل والفاعل لوقف الانتهاكات الجسيمة والشنيعة التي ترتكبها الدولة الإيرانية في الأحواز عبر طرح ملف حقوق الإنسان الأحوازي على المجلس العالمي لحقوق الإنسان التابع للأم المتحدة والمحاكم الدولية لمحاسبة مرتكبي الجرائم من المسؤولين الإيرانيين في الأحواز.

وتحدث في المؤتمر “كميل آل بوشوكة” المدير التنفيذي للمنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان عن أهم الانتهاكات التي ترتكبها الدولة الإيرانية في الأحواز والتي تشمل جرائم الإعدام والتهجير والاختفاء القسري والاعتقالات العشوائية وكذلك عمليات تجفيف الأنهار عبر بناء السدود وحرف مسار الأنهر وكذلك تغيير التركيبة السكاني في الأحواز.

ثم بعد ذلك عرض فلما وثائقيا باللغة الآلمانية عن الانتهاكات التي ترتكبها الدولة الإيرانية في الأحواز، وتضمن الفلم مشاهد لعمليات إعدام وكذلك تعذيب لمعتقلين على يد قوات الاحتلال الإيراني.

كما تحدث أيضاً الدبلوماسي والحقوقي الدولي الأستاذ “طاهر بومدرة” رئيس سابق لمكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق الذي حث منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان بالتركيز على دعم مطالب الشعب العربي الأحوازي بشكل منظم ومؤثر، وطالب الأمم المتحدة بإرسال مبعوث خاص أو مقرر خاص إلى الأحواز، إضافة لدعوة جامعة الدول العربية للاعتراف بالقضية الأحوازية.

وتحدث “لئو غابريل” الناشط السياسي والإعلامي النمساوي الشهير وعضو المنتدى الاجتماعي العالمي عن ضرورة القيام بحملة عالمية لدعم نضال الشعب العربي الأحوازي في الوصول إلى حقه في تقرير مصيره، ودعا في كلمته المجتمع الدولي إلى التركيز على الدستور الإيراني التي يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما طالب دول الاتحاد الأوروبي ببذل مزيد من الاهتمام بالقضية الأحوازية باعتبارها قضية عادلة.

وقال الدكتور خالد المسالمة أستاذ التاريح في جامعة بوخوم الألمانية، إنه على الدول العربية دعم القضية الأحوازية وكذلك الثورة السوريه لأن العدو واحد والمستقبل واحد. وأكد في كلمته على علاقة الدولة الإيرانية بالإرهاب العالمي من خلال دعم المليشيات والجماعات المتطرفة.

وتطرق البروفيسور والأستاذ في جامعة فيينا الدكتور باسم القباني إلى أهمية طرح القضية الأحوازية على الرأي العام الغربي باعتباره قضية إنسانية عادلة تستحق الدعم والتضامن. ودعا إلى مطالبة دول الاتحاد الأوروبي بمحاسبة الدولة الإيرانية على ما ترتكبه من جرائم ضد حق الإنسان في الأحواز.

ورأى توفيق الحميدي الناشط اليمني ومسؤول منظمة سام للحقوق الحريات أن الدولة الإيرانية هي مصدر الوحيد للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، مضيفا أن إيران هي من دعمت وأنشأت كل المنظمات الإرهابية مثل حزب الله في لبنان وجماعة الحوثي في اليمن والمليشيات الحشد في العراق.