شاهد.. مواطن يرصد خلو مستشفى من الموظفين.. و”صحة الجوف” تنفي !

في الوقت الذي وثق مواطن غياب الطاقم الطبي والموظفين في الصيدلية ومكتب المدير المناوب في مستشفى محافظة طبرجل العام، فندت المديرية العامة لصحة الجوف أمس ما تناوله مقطع فيديو

وأوضح المتحدث باسم صحة الجوف فهد الكريع، أن المقطع الأول التُقط في الصيدلية عند الساعة 7:40ص، فيما كان موظف الصيدلية متوجهاً إلى مستودع الصيدلية لتعويض نقص أدوية مصروفة في صيدلية الإسعاف خلال المناوبة السابقة التي انتهت الساعة 7:30ص، مشيراً إلى أن زمن تزويد الصيدلية الإسعافية بالأدوية الناقصة يستغرق مدة لا تتجاوز 15-20 دقيقة.

وعلل غياب المدير المناوب عن مكتبه في نفس توقيت تصوير المقطع بأنه يقوم بجولة على الأقسام فور بداية مناوبته في الساعة 7:30ص، للتأكد من عدم وجود نواقص، مبيناً أن مرافق المستشفى مزودة بكاميرات مراقبة، ويمكن تأكيد كل المعلومات عن طريقها.