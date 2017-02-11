السعودية تواصل مشاريعها الإغاثية للأشقاء السوريين

واصلت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا توزيع المساعدات الاغاثية ضمن برامجها المتنوعة “شقيقي دفئك هدفي 4” و “شقيقي سفرتك هنية ” و شقيقي صحتك غالية ” لفصل الشتاء في الجمهورية اللبنانية، وذلك في مناطق العيرونية وصيدا وجبل لبنان والبقاع لتستكمل بهذه التوزيعات خمس محطات متتالية لتصل للمحطة السادسة والسبعون من توزيع المساعدات الإغاثية على الأشقاء اللاجئين السوريين مستهدفة عدد 2882 أسرة سورية بواقع 17292مستفيدا.

وتنوعت هذه المساعدات الإغاثية لتحتوي على البطانيات والجاكيتات والكنزات والشالات النسائية وطواقي الراس، إضافة الى أطقم الاواني المنزلية وملحقات المائدة وأدوات العناية الشخصية بمجموع قطع إغاثية بلغ 18892 تقريباً.

واوضح وليد الجلال مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في لبنان، أن الحملة السعودية ما زالت مستمرة في محطات توزيعاتها الاغاثية على الأشقاء اللاجئين السوريين في كافة المدن اللبنانية، لافتا إلى تغطية شريحة واسعة من اللاجئين السوريين المهجرين من بلادهم بهدف إعانتهم على مصاعب اللجوء التي يمرون بها.