الفيصل: بلادنا بخير.. شرعت فعليا بالانتقال من العالم الثالث إلى العالم الأول

أكد الأمير خالد الفيصل؛ أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن المملكة شرعت بالفعل بالانتقال من العالم الثالث إلى العالم الأول، من خلال المشاريع التنموية التي تشهدها بخطى سريعة.

وأضاف على هامش جولته لمحافظة رابغ ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أن “بلادنا بخير والخطط التنموية قد أثمرت وقد وصلنا إلى مرحلة التأكيد لأننا على الطريق الصحيح”.

وتابع، “قلت عند افتتاح جامعة الملك عبدالله أن العالم الأول على أرضنا فماذا نحن فاعلون، واليوم أنا في موقع آخر من العالم الأول، وأصبحت مواقع العالم الأول على أرضنا متعددة وكثيرة وعجلة التنمية تسير بالطريقة الصحيحة تحت قيادتنا الحكيمة”.

وأكد أن هذا التطوير يأتي في ظل القيادة الحكيمة التي أمنت للمواطن الأمن والاستقرار، وراهنت على التمسك بالمبادئ والقيم الاسلامية ونجحت رغم كل التشكيك في هذا التوجه الذي قامت عليه المملكة منذ عهد المؤسس لتؤكد أن الاسلام صالح لكل زمان ومكان.