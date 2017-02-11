السفير المكسيكي: «بيت حائل بالجنادرية» رائع

وصف سفير امكسيك لدى المملكة العربية السعودية، الفريدو ميراندا، بيت حائل المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 31 بـ«الرائع »، جاء ذلك خلال زيارته أمس الأول برفقة حرمه الى بيت حائل .

وقال: انه تم تعيينه سفيراً وممثلاً لدولته لدى المملكة منذ أسبوع تقريبًا إلا أنه متفاجئ جدًا بهذا التطور الذي وصلته المملكة كذلك حسن الضيافة والمعاملة من عامة الشعب بمختلف طبقاتهم ومراكزهم ومؤكدًا أنه في القريب العاجل عندما يستقر سوف يقوم بجولات ميدانية ليتعرّف على مناطق المملكة، وستكون منطقة حائل وجهته الأولى له ، كذلك التفكير بعمل توأمه بين منطقة حائل وأحد المدن المكسيكية . مؤكدًا أن بيت حائل الذي عكس تراث وموروث حائل وأن جميع أركان البيت حائل كانت رائعة .

وفي ختام الجولة سلم رئيس البيت يوسف الشغدلي، السفير المكسيكي درعا تذكارية بهذه المناسبة .