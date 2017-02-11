 بيت حائل يتزين بالألوان الشعبية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 11 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تعليم عسير الرابع عالمياً في معرض تايوان الدولي للعلوم آيفون 8 “قد” يتجاوز سعره الـ 1000 دولار – شائعات وفد إمارتي لتحكيم جائزة الشيخ حمدان بتعليم عسير الأمير سعود بن نايف يرعى ” الاثنين” افتتاح ملتقى المنطقة الشرقية الأول للمتحدثين الرسميين ” ناطق .. مسؤولية وطن “ الامير عبدالعزيز بن بدر يزور مهرجان تسويق تمور الاحساء 2017 خارجية الإمارات ترفع التحذير من السفر إلى تركيا الرويلي يحتفل بعقد قرانه أمير المنطقة الشرقية يعتمد ” 15 ” عضواً في مجلس المنطقة الشرقية في دورته السابعة لتقوية الذاكرة والذكاء وسرعة الحفظ السفير المكسيكي: «بيت حائل بالجنادرية» رائع بيت حائل يتزين بالألوان الشعبية تحتضنها بحيرة السد ٢١ رجب المقبل.. أجهزة تقنية ألمانية وألعاب نارية صينية في احتفالية أبها عاصمة السياحة العربية

بيت حائل يتزين بالألوان الشعبية

بيت حائل يتزين بالألوان الشعبية
المناطق - حائل

تشهد الساحة الخارجية في بيت حائل بالجنادرية إقبالا من زوار مهرجان الجنادرية ، الذين تفاعلوا مع الألوان الشعبية التي تميز بها المنطقة ، ومنها ” العرضة والسامري ” التي تعد من أهم الفنون الشعبية التي تؤدى في جميع المناسبات .
وتعد الفنون الشعبية بحائل من الفنون الهامة التي تؤكد تراث وانتماء المنطقة على ما تختزله من القيم التاريخية والتراثية.. ومنطقة حائل منطقة مشهورة بمختلف الفنون الشعبية والتراثية الجميلة.
الفنون الشعبية لها طابع مميز لدى الزوار وتكونت خلال الحقبة الزمنية الماضية كون حائل من المناطق المشهورة بالتراث والقيم التاريخية والمدلولات الشعبية العديدة مقسما الفنون الشعبية بحائل الى العرضة السعودية ، فالعرضة السعودية هي لون يؤدى بكافة مناطق المملكة والعرضة بحائل لها ميزة من حيث نوعية الاداء كالمثولثة وتنويع قصائد العرضة ويغلب على قصائدها الحماس لارتباطها قديما بالحروب لتشجيع المحاربين ولها ازياء قديمة مثل المروون والدقلة والصابة والسدية كذلك الحزام والسيف يتوسط العرضة اصحاب الايقاعات ولاعب السبحة والشعراء .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>