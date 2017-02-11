بيت حائل يتزين بالألوان الشعبية

تشهد الساحة الخارجية في بيت حائل بالجنادرية إقبالا من زوار مهرجان الجنادرية ، الذين تفاعلوا مع الألوان الشعبية التي تميز بها المنطقة ، ومنها ” العرضة والسامري ” التي تعد من أهم الفنون الشعبية التي تؤدى في جميع المناسبات .

وتعد الفنون الشعبية بحائل من الفنون الهامة التي تؤكد تراث وانتماء المنطقة على ما تختزله من القيم التاريخية والتراثية.. ومنطقة حائل منطقة مشهورة بمختلف الفنون الشعبية والتراثية الجميلة.

الفنون الشعبية لها طابع مميز لدى الزوار وتكونت خلال الحقبة الزمنية الماضية كون حائل من المناطق المشهورة بالتراث والقيم التاريخية والمدلولات الشعبية العديدة مقسما الفنون الشعبية بحائل الى العرضة السعودية ، فالعرضة السعودية هي لون يؤدى بكافة مناطق المملكة والعرضة بحائل لها ميزة من حيث نوعية الاداء كالمثولثة وتنويع قصائد العرضة ويغلب على قصائدها الحماس لارتباطها قديما بالحروب لتشجيع المحاربين ولها ازياء قديمة مثل المروون والدقلة والصابة والسدية كذلك الحزام والسيف يتوسط العرضة اصحاب الايقاعات ولاعب السبحة والشعراء .