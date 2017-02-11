لتقوية الذاكرة والذكاء وسرعة الحفظ

النسيان داء العلم، وما أنزل الله تعالى داء، إلا أنزل له شفاء، كما قال رسوله عليه الصلاة والسلام .

وقد جعل الله سبحانه في أشياء كثيرة ما يداوي هذا الداء.

فهناك مجموعة من الأطعمة والأعشاب والنصائح التي تقوي ذاكرة الإنسان، وتعينه على الحفظ وتثبيت العلم، إذا كان ممن يعاني الحفظ، ويريد تيسيره عليه .

وسنذكر منها المشهور المتيسر للناس الحصول عليه، لتوفره بين أيديهم في الأسواق ومحلات العطارة، فمنها :

1-العسل :

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وهو أولها وأهمها ، وهو شفاء لكل الأمراض ومنها النسيان ، كما قال تعالى ( فيه شفاء للناس ) سورة النحل .

وقال عليه الصلاة والسلام : ” الشفاء في ثلاث : شربة عسل، وشرطة محجم، وكية بنار ، وأنا أنهى امتي عن الكي

وينصح بشربه على الريق ، بتذويبه بالماء، والأكل بعده بساعة .

2- الزنجبيل :

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فيؤخذ لتقوية الذاكرة ، وللحفظ وعدم النسيان .

يؤخذ من الزنجبيل المطحون قدر 55 جرام، ومن اللبان (الكندر) 50 جرام، ومن الحبة السوداء 50 جرام، تخلط معا وتعجن في كيلو عسل، وتؤخذ منه ملعقة صغيرة على الريق يوميا .

3- المرمية :

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المرمية نبات عشبي معمر عطري معروف .

والمرمية تقوي الذاكرة الضعيفة ، وتعيدها في وقت قصير .

وقد أكد بعض الباحثين : أن المرمية تهبط الأنزيم المسئول عن تحطيم “استيايل كولين الدماغ ” والذي يسبب مرض الزهايمر.

4- الزبيب :

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ففي الطب النبوي لابن قيم الجوزية : أجود الزبيب ما كبر حجمه ورق قشره ونزع عجمه ( بذره) .. وفيه نفع للحفظ وتقوية الذاكرة .

وطريقته فيما ذكروا : أن يأكل كل يوم في الصباح إحدى وعشرين زبيبة نظيفة .

ومن فوائده : أنه يداوي الرئة ، وينفع من السعال، ووجع الكلي والمثانة، ويقوي المعدة، ويلين البطن.

وهو بالجملة يقوي المعدة والكبد والطحال، ونافع من وجع الحلق والصدر والرئة .

5- اللبان الذكر:

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يسمى بالفارسية بـ ( الكندر )، ويعرف عند العطار بالإسمين معا( اللبان الذكر، و الكندر )، وهو غال الثمن بـ ( المغرب ) وهذا يدل على فوائده الكبيرة، (وصفه الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب لرجل شكا إليه النسيان فقال له: عليك باللبان، فإنه يشجع القلب، ويذهب بالنسيان، ويذكر عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن شربه مع السكر على الريق جيد للبول والنسيان. ويذكر عن أنس رضي الله عنه، أنه شكا إليه رجل النسيان، فقال: عليك بالكندر وانقعه من الليل، فإذا أصبحت، فخذ منه شربة على الريق، فإنه جيد للنسيان).(6)، ويحتوي هو الأخر على مواد ومركبات لا يعلم سرها إلا الله تعالى .

6- الفلفل الأبيض :

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لفلفل الأبيض يوضع مع الطعام كـ” بهار ” ينشط الذاكرة .

7 – حبوب اللقاح :

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استخدمت حبوب اللقاح بنجاح تام في علاج الاضطرابات العصبية ، ومنها : اضطرابات الذاكرة، والتوتر العصبي، والإرهاق والتعب الشديد، والعصبية .

8 – ” الدارسين ” القرفة :

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وهو من المواد التي تساعد على الحفظ ، وجلاء الذهن ويذهب بكثرة النسيان ، كما ذكر الامام ابن القيم وغيره .

والطريقة أن يؤخذ منه ملء ملعقة وتوضع في كوب ماء ، ويترك مدة ثلاث ساعات ثم يشرب بمعدل كوب واحد ، مرة واحدة في اليوم .

ويستخدم اللبان أيضا : في هضم الطعام وطرد الغازات، ويقوي المعدة الضعيفة، وجيد للحمى وضد السعال، ويقطع نزف الدم من أي موقع كان، وينشف رطوبات الصدر.

9- عشبة الجينسينج :

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تنفع عشبة الجينسينج لتحسين الذاكرة ، وزيادة التركيز. وتعين على زيادة النشاط الذهني والبدني .

10 – الجوز ” عين الجمل” :

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يوصف علاج ضعف الذاكرة الذي يشكو منه الأبناء خلال فترة الدراسة والاختبارات ، فينصح بالإكثار من تناول عين الجمل ، وكذا الصنوبر والزبيب .

وكذلك شرب مغلي لبان الذكر والزنجبيل والحبة السوداء (حبة البركة) وحب الفهم المسمى ( البلاذر) والهندباء البرية فور الاستيقاظ من النوم أي قبل تناول أي شيء آخر، مع تحليته بعسل النحل الذي جعله الله شفاء للناس.

11- اللوز:

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معروف ومشهور ومهم لخلايا الذاكرة وطريقة أكله يخلط مع حبات الزبيب فهو يخفف من مشكلة النسيان لدى الكثيرين، فهما المركبان الأكثر قدرة على تنشيط خلايا الذاكرة.

12- السمك والمأكولات البحرية :

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من الأطعمة المفيدة لتقوية الذاكرة ولمحاربة الاكتئاب.

13- التمر:

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التمر أحب الفواكه إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – وهو من شجرة طيبة أثنى عليها النبي عليه الصلاة والسلام كما أنها ذكرت في القرآن والسنة أكثر من مرة، وأودع الله فيه أسرار منها أنه يقوي حجرات المخ ويكافح الدوار ويعطي الحديد اللازم للدم ويحتوي على الفوسفور الذي يعتبر منشطا للقوة الفكرية والجسمية.

14- زيت الزيتون:

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قال تعالى: (يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار ).(10)، وفي الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: (كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة)،والحديث صححه الألباني عن أحد الرواة.(11)، وزيت الزيتون يحتوي على مواد مهمة لخلايا الذاكرة كفيتامين (هـ E ) وهو موجود بالزيوت وبالأخص زيت الزيتون .

15- البقدونس:

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معروف هو الأخر بفوائده الكثيرة، حيث أكدت الأبحاث بأنه غذاء منشط للذاكرة لإحتوائه على فيتامينات ومواد هائلة النفع.

16- الإكثار من أكل الخضروات والفاكهة الطازجة:

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وهي مهمة جداً لصحة الانسان بعامة، ومحاولة التنويع في الأكل، والابتعاد قدر الامكان عن الأطعمة الجاهزة والمعلبة.

17- الأسماك:

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كذلك الاكثار من الماكولات البحرية

18- التين :

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التين أفضل منشط للذاكرة.

الاعجازالعلمي في التين والزيتون لمــادّة الميثالونيدز .. سبحان الله: