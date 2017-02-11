 الرويلي يحتفل بعقد قرانه | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 11 فبراير 2017 ميلاديا

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الرويلي يحتفل بعقد قرانه

الرويلي يحتفل بعقد قرانه
المناطق _عبدالعزيز المشيطي
وسط فرحة من الأهل والأقارب تم عقد قران
منذر مفرح لايح الرويلي ، على كريمة احد الأسر  متمنين أن يتمم الله عليه بحفل الزواج قريبآ
” المناطق ” تتقدم بأجمل التهاني واطيب التبريكات للعروسين سائلين الله عزوجل ان يبارك لهما ويبارك عليهما ويجمع بينهم بخير .ويتمم لهم الدخول لقفص الزوجية

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