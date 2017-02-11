الرويلي يحتفل بعقد قرانه

وسط فرحة من الأهل والأقارب تم عقد قران

منذر مفرح لايح الرويلي ، على كريمة احد الأسر متمنين أن يتمم الله عليه بحفل الزواج قريبآ

” المناطق ” تتقدم بأجمل التهاني واطيب التبريكات للعروسين سائلين الله عزوجل ان يبارك لهما ويبارك عليهما ويجمع بينهم بخير .ويتمم لهم الدخول لقفص الزوجية