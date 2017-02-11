الامير عبدالعزيز بن بدر يزور مهرجان تسويق تمور الاحساء 2017

زار صاحب السمو الامير عبدالعزيز بن بدر بن محمد بن جلوي مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة ( ويُا التمر أحلى 2017 ), والذي تنظمه أمانة الأحساء بالتعاون مع الغرفة التجارية بمقر مركز الأحساء للمعارض ، وتجول سموه على اركان المهرجان و استمع الى شرح عن طريقة تصنيع التمور التحويلية والمنتوجات الجديدة و زار ركن سوق القيصرية وما يحتويه من الحرف اليدوية والفنون الشعبية والمشاهد التمثيلية عن نخيل الابداع كما زار سموه معرض عبير الاحساء للفنون التشكيلية .

16 مسلم جديد:

وأمام حشد كبير من زوار المهرجان لقن أمين الاحساء المشرف العام على المهرجان المهندس عادل بن محمد الملحم الشهادتين لعدد 16 اسيوياً من الجالية (الفلينية) والذين اشهروا اسلامهم امام الحضور وسط تكبير الجميع ، ويمثل ذلك جانب من الجهود الكبيرة المقدمة من المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالهفوف بإشراف مدير عام المكتب المهندس عبدالرحمن الجغيمان ، فيما قام المسلمين الجدد بجولة على اراكان المهرجان وقدمت لهم الهدايا.

وقد ثمن المهندس عبدالرحمن الجغيمان دور امانة الاحساء وما تبذله من جهود مؤكداً على ان المهرجان يسجل وللعام الثاني على التوالي اشهار مسلمين جدد في هذا الموقع ويأتي اختيار هذا المهرجان كونه معلم سياحي واجتماعي بارز ويتواجد به كثير من الناس من داخل المملكة وخارجها ووجدناها فرصة لإبراز مناشط المكتب بالتعاون مع امانة الاحساء ، وبين الجغيمان ان المكتب نزيد من معرفة الجاليات بأن الاحساء منطقة غنية بالثقافة والانتاج الزراعي والتميز في المنتجات منها التمور التحويلية.

وشهد المهرجان زيارة المغامر والناشط الاجتماعي ( محمد الملحم ) الذي سجل اسمه كأول عربي بعد صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان ال سعود يقوم برحلةللفضاء ويرافقه المخرج السينمائي ( حسين دغريري ) حيث قاما بجولة على اركان المهرجان مسجلين أعجابهم الكبير بما شاهداه والتنوع الكبير الذي تميز به المهرجان .

جدارية عبير السلام:

تفاعل زوار معرض عبير الاحساء مع ما جسده الفنانين التشكيليين لجدارية عبير السلام خلال مشاركتهم حيث يشهد المعرض وبشكل مستمر مشاركات عديدة لفنانين وفنانات تشكيليين من داخل المملكة وخارجها وخلال اليومين الماضين شهد مشاركة نخبة جديدة من الفنانين التشكيلين فمن سلطنة عمان شارك الفنان التشكيلي مازن المعمري ومن مناطق المملكة شارك كل من فنانين تشكيلين ممثلا في عبدالله الحجي وعبدالله الاحمري وسعد الملحم وسعيد علاوي وحافظ الرضي وتوفيق الحميدي والفنانة التشكيلية سلمى الشيخ قدموا خلال مشاركتهم ورشة عمل فنية ولوحات فنية نالت استحسان الزوار .

المسن والنحت :

لا يزال عبدالله محمد الشبعان البالغ من العمر 66 عاماً يقف ماسكاً في إحدى يديه إزميلاً وفي الأخرى مطرقة، يصنع من خلالهما مجسماً خشبياً، للزوار .. وتعلمالشبعان إتقان حرفة النحت منذ طفولته نقلاً عن خاله وجده، عندما كان يساعدهم في مهنة النجارة و النحت واحترف العمل فيها، وزاد تعلقه بها حتى أصبحت بالنسبة له مصدر رزق يوفر له الحياة الكريمة.

وقال الشبعان إن مهنة النجارة و النحت لا يتقنها إلا أبناء الوطن الذين يستوعبون قيمة الموروث العمراني المحلي والتقاليد العربية السعودية، علاوة على فنون الزخرفة الإسلامية التي تعتمد على المهارة والدقة والحرفية العالية، وبعض الخطوط والرسومات التي تعبر عن الحياة التقليدية لهذه المهنة.

ويعمل الشبعان في صناعة الأبواب التقليدية، والشبابيك المتنوعة، والصناديق المختلفة، وهي تحظى بطلب كبير من زوار المهرجان سواء من داخل المملكة أو من خارجها، خاصة الصناديق المزخرفة بالمسامير الذهبية والفضية، إضافة إلى الشبابيك المتنوعة التي تأخذ بعض الأشكال الهندسية، والانحناءات، لتعطي صورة جماليةمستوحاة من هندسة وأشكال البيوت الطينية المعروفة في المنطقة الشرقية، مبينا أن أسعارها تختلف بحسب حجمها وشكلها ونوعية الخشب المستخدم.