آيفون 8 “قد” يتجاوز سعره الـ 1000 دولار – شائعات

تعتبر السنة الحالية هي العام العاشر منذ إطلاق هاتف آيفون، ومن الواضح أن أبل تريد أن تحتفل بطريقتها، مع خلال توفير هاتف يحمل مواصفات غير مسبوقة بإصداراتها السابقة، الذي من المتوقع أن يحمل اسم آيفون 8/آيفون إكس. لكن ربما يحتاج من يرغب في شرائه إلى توفير أمواله لتلك المهمة ابتداءً من الآن.

قبل أن نوضح ما يتعلق بشأن الخبر، ينبغي تذكيرهم بأن التوقعات والشائعات تذكر أن آيفون 8 قادم بشاشة أوليد منحنية من الجانبين، ومن دون زر الرئيسية، وكاميرا مزدوجة، فضلًا عن بطارية ذات سعة قوية مع دعم الشحن اللاسلكي.

وعليه، أشارت مصادر بأن كل ما سبق من مواصفات سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الآيفون المقبل، وليس ارتفاعًا عاديًا، بل قد يصل إلى ضِعف تكلفة إنتاج آيفون 7/آيفون 7 بلس.

جدير بالذكر أنه في الوقت الحالي، نجد أن آيفون 7 بلس في اللون الأسود اللامع – أغلى إصدارات الآيفون المتاحة – يصل سعره في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 969 دولار. ووفقًا للمصدر، فإن آيفون 8 سيتجاوز سعره حاجز الـ 1000 دولار، وهو ما يعني أنه قد يصل إلى الدول الأخرى – بما فيها الدول العربية – بنفس القيمة مضاف إليها نحو 500 دولار أخرى أو ما يزيد عنها بقليل.