 آيفون 8 “قد” يتجاوز سعره الـ 1000 دولار – شائعات | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 11 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تعليم عسير الرابع عالمياً في معرض تايوان الدولي للعلوم آيفون 8 “قد” يتجاوز سعره الـ 1000 دولار – شائعات وفد إمارتي لتحكيم جائزة الشيخ حمدان بتعليم عسير الأمير سعود بن نايف يرعى ” الاثنين” افتتاح ملتقى المنطقة الشرقية الأول للمتحدثين الرسميين ” ناطق .. مسؤولية وطن “ الامير عبدالعزيز بن بدر يزور مهرجان تسويق تمور الاحساء 2017 خارجية الإمارات ترفع التحذير من السفر إلى تركيا الرويلي يحتفل بعقد قرانه أمير المنطقة الشرقية يعتمد ” 15 ” عضواً في مجلس المنطقة الشرقية في دورته السابعة لتقوية الذاكرة والذكاء وسرعة الحفظ السفير المكسيكي: «بيت حائل بالجنادرية» رائع بيت حائل يتزين بالألوان الشعبية تحتضنها بحيرة السد ٢١ رجب المقبل.. أجهزة تقنية ألمانية وألعاب نارية صينية في احتفالية أبها عاصمة السياحة العربية

آيفون 8 “قد” يتجاوز سعره الـ 1000 دولار – شائعات

آيفون 8 “قد” يتجاوز سعره الـ 1000 دولار – شائعات
المناطق _وكالات

تعتبر السنة الحالية هي العام العاشر منذ إطلاق هاتف آيفون، ومن الواضح أن أبل تريد أن تحتفل بطريقتها، مع خلال توفير هاتف يحمل مواصفات غير مسبوقة بإصداراتها السابقة، الذي من المتوقع أن يحمل اسم آيفون 8/آيفون إكس. لكن ربما يحتاج من يرغب في شرائه إلى توفير أمواله لتلك المهمة ابتداءً من الآن.

قبل أن نوضح ما يتعلق بشأن الخبر، ينبغي تذكيرهم بأن التوقعات والشائعات تذكر أن آيفون 8 قادم بشاشة أوليد منحنية من الجانبين، ومن دون زر الرئيسية، وكاميرا مزدوجة، فضلًا عن بطارية ذات سعة قوية مع دعم الشحن اللاسلكي.

وعليه، أشارت مصادر بأن كل ما سبق من مواصفات سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الآيفون المقبل، وليس ارتفاعًا عاديًا، بل قد يصل إلى ضِعف تكلفة إنتاج آيفون 7/آيفون 7 بلس.

جدير بالذكر أنه في الوقت الحالي، نجد أن آيفون 7 بلس في اللون الأسود اللامع – أغلى إصدارات الآيفون المتاحة – يصل سعره في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 969 دولار. ووفقًا للمصدر، فإن آيفون 8 سيتجاوز سعره حاجز الـ 1000 دولار، وهو ما يعني أنه قد يصل إلى الدول الأخرى – بما فيها الدول العربية – بنفس القيمة مضاف إليها نحو 500 دولار أخرى أو ما يزيد عنها بقليل.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>