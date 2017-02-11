نجاح معارض ملتقى مكة في استقطاب 17 الف زائر خلال 6 ايام

نجحت معارض ملتقى مكة الثقافي التي اطلقتها امارة منطقة مكة المكرمة في استقطاب اكثر من 17 الف زائر على مدار 6 ايام منذ اطلاقها في الاسواق وحتى ختامها.

واستقبلت المعارض التي أقيمت في 4 مراكز تجارية في جدة بحسب ما اوضحه سلطان الدوسري مدير عام العلاقات العامة والاعلام والمتحدث الرسمي في امارة منطقة مكة “ملاحظات ومشاركات واقتراحات الزوار، التي رفعت الى امانة الملتقى مع نهاية المعرض”.

واضاف “ان الفعاليات نجحت في إيصال فكرة مشروع ملتقى مكة الثقافي تحت شعار كيف نكون قدوة ونقل الصورة التي تعمل عليها امانة الملتقى بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة الامير خالد الفيصل”.

وأضاف الدوسري ” في الوقت الذي ختمت فعاليات المعارض التي أقيمت في 4 مراكز كبرى في أنحاء جدة واستهدفت سكان المنطقة وزوارها خاصة في ايام الإجازة، اطلق بالتزامن فعاليات اخرى اختيرت بعناية فائقة وتستهدف شرائح من إنسان منطقة مكة المكرمة وزوارها من خارج البلاد وداخلها”.

وتابع “ان النتائج التي رصدت على هامش الفعاليات كانت ايجابية للغاية فقد وجدنا مطالبات واسعة من السكان والزوار بالتوسع في المشاركة باعتبار ان فكرة ومبدأ أن نكون قدوة شأن يهم المجتمع بكاملة ويرغب الجميع في تفعيلة كل حسب استطاعته، ولذلك استجبنا لتلك المطالبات والرغبات وهي جزء من التعاطي من الملاحظات التي تصلنا من الميدان والتي تقوم امانة الملتقى بالتفاعل معها والاستفادة منها”.

وأكد المتحدث باسم امارة منطقة مكة “أن كل هذه المشاركات والحضور يهدف الى اشراك إنسان المنطقة وزوارها بشكل حقيقي وتفعيل مشاركتهم ، اضافة الى تقديم صورة حسنة عن منطقة مكة وعن المملكة من خلال المعارض وخاصة التي أقيمت في وقت سابق في صالات المطار التي تستقبل زوار بيت الله الحرام على مدار الساعة، وتعطي صورة مشرفة للإنسان المسلم وللمواطن السعودي لكل قادم من بوابة منطقة مكة الجوية”.

يشار الى ان فعاليات ملتقى مكة الثقافي في عامها الاول تسجل حضورا لافتا في أنحاء منطقة مكة بجميع محافظاتها منذ اطلاق مستشار خادم الحرمين امير منطقة مكة المكرمة الامير خالد الفيصل الملتقى تحت شعار كيف نكون قدوة، وتنفذ في 17 محافظة بمشاركة 61 جهة حكومية وخاصة تقدمت بنحو 235 مبادرة .