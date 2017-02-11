إزالة ( 200 ) حظيرة عشوائية لبيع المواشي بمكة المكرمة

نفذت بلدية الشوقية الفرعية بمكه المكرمه أمس حملة لإزالة الحظائر العشوائية المقامه من قبل بعض المخالفين من جنسيات مختلفة ، والتي يستخدمونها لبيع وتربية المواشي وبيع حليب الإبل بطرق غير صحية .

وأوضح المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقيه الفرعيه بأن البلدية شكلت فريقا بمشاركة منسوبي قسم المراقبة وقسم الأسواق وقسم النظافة ، وبمساندة الجهات الامنية (شرطة البلديات والمهمات) وتم تنفيذ حملة موسعه على مخططات ولي العهد وعدد من المخططات التابعة للمنطقة ، مؤكدا بأن البلدية لن تتهاون في ازالة هذه المخالفات التي تشوه المظهر العام وتشكل خطرا على الاصحاح البيئي والصحة العامة .

من جهته اوضح المهندس أكرم الحربي مدير الادارة الفنيه ببلدية الشوقيه إن البلدية ازالت خلال حملتها عدد من الحظائر العشوائية ، بلغ عددها (200) حظيرة عشوائية تستخدم لبيع وتربية المواشي وبيع حليب الإبل أمام مخطط ولي العهد رقم ١ ، وكانت مقامة على أرض مخطط بوابة مكه التابع لأمانة العاصمة المقدسة ، كما تمت إزالة عقوم ترابية لتعديات عشوائية على موقع مخطط بوابة مكة التابع للأمانة.

وأكد الحربي بأن البلديه لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات ، وستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات أو مخالفات دون تأخر أو تهاون ، وذلك بهدف المحافظه على الاصحاح البيئي وعلى الصورة الحضارية للمدينة المقدسة .