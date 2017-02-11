 إزالة ( 200 ) حظيرة عشوائية لبيع المواشي بمكة المكرمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 11 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

جناح الانشطة النسائية بالجنادرية يشد انظار الزوار صور رجل النحل تجذب زوار جناح مكة بمهرجان الجنادرية 31 تعليم الليث ” يشارك في ملتقى تبادل الخبرات الثالث لوحدات تطوير المدارس على مستوى المملكة المملكة تستحوذ على 6 في المئة من احتياط “اليورانيوم” العالمي تنطلق غداً.. دورة “هندسة الأعمال الإدارية” لموظفات جامعة الباحة مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية يشارك بمهرجان الجنادرية 31 إزالة ( 200 ) حظيرة عشوائية لبيع المواشي بمكة المكرمة “الخارجية”: لا إصابات بين السعوديين جراء زلزال الفلبين نجاح معارض ملتقى مكة في استقطاب 17 الف زائر خلال 6 ايام رجل الأعمال عليان الطهيمي بذمة الله ضمن الفعاليات الثقافية للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الـ31 د. أبا الخيل يرحب بتنظيم جامعة الإمام لندوة فقه المتغيرات والمستجدات في التشريع الإسلامي الطائف تودع الشهيد السفياني رحمه الله

إزالة ( 200 ) حظيرة عشوائية لبيع المواشي بمكة المكرمة

إزالة ( 200 ) حظيرة عشوائية لبيع المواشي بمكة المكرمة
المناطق _عادل الزهراني

نفذت بلدية الشوقية الفرعية بمكه المكرمه أمس حملة لإزالة الحظائر العشوائية المقامه من قبل بعض المخالفين من جنسيات مختلفة ، والتي يستخدمونها لبيع وتربية المواشي وبيع حليب الإبل بطرق غير صحية .

وأوضح المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقيه الفرعيه بأن البلدية شكلت فريقا بمشاركة منسوبي قسم المراقبة وقسم الأسواق وقسم النظافة ، وبمساندة الجهات الامنية (شرطة البلديات والمهمات) وتم تنفيذ حملة موسعه على مخططات ولي العهد وعدد من المخططات التابعة للمنطقة ، مؤكدا بأن البلدية لن تتهاون في ازالة هذه المخالفات التي تشوه المظهر العام وتشكل خطرا على الاصحاح البيئي والصحة العامة .

من جهته اوضح المهندس أكرم الحربي مدير الادارة الفنيه ببلدية الشوقيه إن البلدية ازالت خلال حملتها عدد من الحظائر العشوائية ، بلغ عددها (200) حظيرة عشوائية تستخدم لبيع وتربية المواشي وبيع حليب الإبل أمام مخطط ولي العهد رقم ١  ، وكانت مقامة على أرض مخطط بوابة مكه التابع لأمانة العاصمة المقدسة ، كما تمت إزالة عقوم ترابية لتعديات عشوائية على موقع مخطط بوابة مكة التابع للأمانة.

وأكد الحربي بأن البلديه لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات ، وستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات أو مخالفات  دون تأخر أو تهاون ، وذلك بهدف المحافظه على الاصحاح البيئي وعلى الصورة الحضارية للمدينة المقدسة .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>