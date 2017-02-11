 المملكة تستحوذ على 6 في المئة من احتياط “اليورانيوم” العالمي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 11 فبراير 2017 ميلاديا

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المملكة تستحوذ على 6 في المئة من احتياط “اليورانيوم” العالمي

المملكة تستحوذ على 6 في المئة من احتياط “اليورانيوم” العالمي
المناطق _الرياض

تستحوذ السعودية على ستة في المئة من الاحتياط العالمي من اليورانيوم، التي تدخل في الصناعات النووية ذات الاستخدامات السلمية والعسكرية. وقد يمثل هذا العنصر مورد دخل منافس لثروة البلاد الأساسية من النفط.

واعتبر ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان هذا الاحتياط «نفطاً آخر غير مستغل»، مشيراً في مقابلة أجرتها معه قناة «العربية» أخيراً، إلى عناصر معدنية أخرى «يمكنها خلق سوقاً صناعية وعوائد اقتصادية للدولة وعشرات الآلاف من الوظائف».

وأظهر تقرير نشرته الهيئة العامة للإحصاء أخيراً، مواقع المعادن المكتشفة حتى نهاية عام 2015، وجود سبعة مواقع لعنصر اليورانيوم الخام في المملكة.

وكانت خرائط إشعاعية أجرتها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية كشفت في عام 2005، وجود الخام بكميات اقتصادية في السعودية، وفق البيانات الإشعاعية في صخور «دهر الحياة» المجاورة لمنطقة «الدرع العربي»، وفي قرى تابعة إلى منطقة تبوك. ووقعت المملكة اتفاقاً مع الأردن لتدريب كوادر سعودية على التنقيب عن «اليورانيوم» وتصنيعه.

واتجهت السعودية أخيراً، نحو استخدام الطاقة النووية ضمن برنامج نووي سلمي بغرض توليد الطاقة الكهربائية لتغطية حاجاتها المتزايدة، من خلال خطط لبناء 16 مفاعلاً نووياً بحلول عام 2030، بكلفة 600 بليون دولار، ما يزيد الحاجة إلى استغلال «اليورانيوم» في الأراضي السعودية.

ووقعت المملكة اتفاقات مع دول عدة تملك تصريح بناء مفاعلات نووية، أبرزها كوريا الجنوبية، والصين، وفرنسا، إضافة إلى الولايات المتحدة وروسيا.

يأتي ذلك بعد دراسة السعودية لسنوات عدة مشروع استخدام الطاقة النووية والمتجددة في إنتاج الكهرباء والمياه، بعد توسع عالمي في استخدامها، باعتبارها «طاقة آمنة نووية وصديقة للبيئة».

وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح كشف في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، عزم السعودية البدء في استكشاف «اليورانيوم» وتطويره ضمن برنامج «طموح» لبدء استخدام الطاقة النظيفة.

ويوجد اليورانيوم في الطبيعة بصور عدة، لكن يتعذّر استخدامه لتوليد الطاقة، من دون رفع مستوى «الاضطراب النووي» إلى مستوىً عالٍ، وتنتج الطاقة الذرية منه عندما يكون على شكل «يورانيوم – 235»، وهو لا يوجد طبيعياً في خامه إلا بنسبة 0.7 في المئة.

وقبل سنوات، أنشأت المملكة مجمّعاً علمياً للطاقة النووية المتجدّدة، مقره مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية والطاقات المتجددة في الرياض، لدراسة استخدامات تلك الطاقة واسهاماتها في تحقيق التنمية المستدامة، وكشف رئيسها الدكتور هاشم يماني قبل عامين، تجاوز المملكة مرحلة «الكميات المحدودة» من اليورانيوم المخصب إلى التطبيق الشامل، لدعم برنامجها النووي، وتوفير حاجتها من التقنية النووية، مشدداً على أن أغراضه «سلمية».

وأنهت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة عام 2014، إعداد «القانون النووي السعودي»، إضافة إلى إنشاء هيئة السلامة النووية في خطوة أساسية لبناء أول مفاعل نووي سعودي، رجحت له مواقع في شرق وغرب المملكة، ويستغرق بناؤه فترة تصل إلى عشر سنوات، لتأسيس متطلبات البنية التحتية.

وتهدف برامج «مدينة الملك عبد الله الذرية» إلى توطين قطاعات الطاقة الذرية في توطين المفاعلات النووية المدمجة الصغيرة، إضافة إلى توطين دورة الوقود النووي في إنتاج «اليورانيوم» وتحقيق عوائد استثمارية.

يُذكر أن السعودية تخطط إلى إضافة حوالى 10 جيغاواط من قدرات إنتاج الكهرباء من مشاريع الطاقة المتجددة بحلول عام 2023، وفق رؤيتها لتنويع الاقتصاد بعيداً من النفط، بعدما زادت معدلات استهلاكها النفطي لإنتاج الكهرباء عن أكثر من أربعة ملايين برميل من النفط المكافئ يومياً.

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