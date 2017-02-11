تعليم الليث ” يشارك في ملتقى تبادل الخبرات الثالث لوحدات تطوير المدارس على مستوى المملكة

تشارك إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في وحدتي تطوير المدارس (بنين) و ( بنات ) في ملتقى تبادل الخبرات الثالث و الذي تنظمه شركة تطوير للخدمات التعليمية بالتعاون مع وحدة تطوير المدارس بتعليم منطقة الرياض يومي الأحد والاثنين ١٥ -١٦ / ٥ / ١٤٣٨هـ ، بمشاركة وحدات التطوير في ٢٧ إدارة تعليمية على مستوى المملكة .

وأوضح مدير وحدة تطوير المدارس بتعليم الليث عبيد بن مديني العسافي أن مدرسة ذات الصواري الابتدائية بغميقة ستستعرض تجربة “جائزة الأداء المتميز” وهي إحدى برامج الشراكة المجتمعية التي تعقدها المدرسة مع مؤسسات المجتمع المحلي ، والتي تم اختيارها من قبل اللجنة العلمية للملتقى كإحدى المبادرات النوعية الميدانية على مستوى وحدات تطوير المدارس في المملكة .

وأضاف “العسافي”: يهدف مشروع “جائزة الأداء المتميز” إلى تحقيق التميز في التعليم، ونشر ثقافة الجودة وإذكاء روح التنافس الشريف بين المعلمين داخل المدرسة من خلال تطوير الممارسات التربوية والتعليمية، مؤكدًا بأنه تم تحديد عدد من المجالات التنافسية للجائزة تتم عملية التقييم في ضوئها وهي: التمكن العلمي وتخطيط وتصميم مواقف التدريس، وإدارة بيئة التعلم وأخلاق مهنة التعليم، بالإضافة إلى الانتظام في أوقات الدوام الرسمي والالتزام بالتكاليف الإدارية.

وثمن مدير وحدة تطوير المدارس الدعم الكبير الذي تجده مدارس “تطوير” في تعليم الليث من قبل مدير التعليم مرعي بن محمد البركاتي، ومتابعته الدائمة لبرامجها ومناشطها، كما شكر قائد مدرسة ذات الصواري بغميقة حمود بن محمد الجبيري، على الجهود التي يبذلها في تحسين عمليتي التعليم والتعلم، بالإضافة إلى خلقه بيئة جاذبة محفزة على العطاء داخل المدرسة.

الجدير بالذكر إلى أنه سيمثّل المدرسة في الملتقى أمين مركز مصادر التعلم ,الأستاذ سعيد السراجي ، و الأستاذ شده الجبيري .

من جانب آخر قالت مدير وحدة تطوير المدارس “بنات” الأستاذة فاطمة بنت صالح الزنبحي بأن ملتقى خبرات يهدف إلى تأصيل مفهوم المجتمعات التعليمية لدى منسوبي و منسوبات وحدات تطوير المدارس ، والإرتقاء بالكفاءة المهنية والعملية لهم ، وبناء شبكات التعلم المهنية بين وحدات التطوير لتحقيق مفهوم المجتمع التعلمي المهني ، واستكشاف الأفكار الإبداعية لدى وحدات التطوير و المدارس التابعة لها لتطوير مستوى أدائها .