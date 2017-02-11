 مطالب المغردين لوزير التعليم وصلت الترند منها تطوير وتغيير وحقوق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

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مطالب المغردين لوزير التعليم وصلت الترند منها تطوير وتغيير وحقوق

مطالب المغردين لوزير التعليم وصلت الترند منها تطوير وتغيير وحقوق
المناطق _عادل الزهراني
في  مطالب  لعدد من  المعلمين  والمعلمات  ومغردين  ومهتمين  بالتعليم  الذي  هو أساس  لنهضة اي بلد  المطالب  كانت  تحت  هاشتاق باسم  ‏#ماذا_تريد_من_وزير_التعليم  وصل  الترند  وبلغت  التغريدات  لأكثر  من  27  الف  تغريدة  فاوجزنا  الأهم  منها  …
غردمحمد  اليوسف 

أُريد أن يتكرّم بإعادة هيبة الإملاء والخط بعدما أصبحا يستصرخان أصحاب القرار دون جدوى منذ زمن !

 
اما الكابتن يزيد  الراجحي 
تقليص ساعات التدريس وتقليص السنين وتحديد توجه الطالب علمي اوادبى من المتوسط 
 
 
 
أم  دانا المتضررة  من بند  105 فغردت بقولها 
 
 
 اريد منه يتحدث عن معلمات بند ١٠٥ ويقول صوتكم مسموع وترى الكرسي دوار وسنطالب  بحقوقنا التي  مر  عليها  أكثر من  عقدين فمتى  تحل  قضيتنا 
 
 
اما شبكة  معلمي  ومعلمات  المملكة فاجملو  مطالبهم  بالتالي 
-منح المعلمين حقوقهم.
-النقل لمدنهم
-تأمين طبي.
-تخفيض أنصبتهم
-تقليص عدد الطلاب بالفصول وتهيئة البيئة التعليمية.
 
اما عبدالله  العتيبي فذكر 
 
ان التربية قبل التعليم  ..
وغرس القيم الإنسانية النبيلة أكثر من تجديد طبعات الكتب وابتكارالاستراتيجيات الفارغة
 
 
اما وليد  الظفيري  فذكر 
أن يعيد هيبة المعلم التي سُلبت منه مما تسبب في فساد كثير من الطلاب. 
 
اما براهيم  فغرد 
 
يا ليت يتم توظيف أخصائي تغذيه بالمقاصف المدرسية بدلا من الشركات الفاشله اللي هدمت صحة الطلاب 
 
 
 
 
 
وغرد احمد  قادري 
 
 
نريد تعزيز الوعي لدى الطلاب لنحد من الهمجية
نريد وضع مستشارين نفسيين في المدارس
فالمدارس هي أهم مؤسسة تنهض بالأمم
 
 
 
اما خالد  عبدالعزيز 
 
-التمييز بين المعلم الناجح والغير ناجح
-أن يصبح التعليم من التلقين إلى التطبيق
-خلق بيئة صالحة لتربية و التعليم.
 
 
وذكر المغرد خليل 
 
بتقديم الاختبارات الى  قبل  رمضان  لأن  الدراسة  غير  مجدية  في  رمضان 
 
 
اما بيلسان فذكرت 
 
لاشيء سوى حقي التثبت المكاني  تعليمي كمانص عليه الأمر الملكي
نملك خبرة سنوات تدريس
 
وغرد   د/ بدر  العتيبي 
 
‏١-البدء في تطبيق التعليم الأفتراضي ٢- إيجاد حلول لتوظيف الخريجات القديمات 
ضي  الهاشتاق  بالعديد  من  المطالب  المهمة  والتي  هدفها  سياسة  التغيير  والتطوير  فهل  يستمع  وزير  التعليم  والوزارة  لمطالبهم  أو  جزء  بسيط  منها  .

التعليقات (١) اضف تعليق

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    اماني السليماني

    اتمنا من وزير التعليم ان يوصلو صوتي اتمنا تعينناحكومي حسب مناطقناانا معلمه في مدرسه اهليه واتمنا تعيننا حكومي المورد البشريه تدعمنا خمس سنوات فقط وبعد ذلك ماذا نفعل لدينا خبره في التعليم كافيه واداء وظيفي ممتاز بشهادة مشرفات من الوزارةونعمل في المدارس الاهليه في اكثر من مجال واعمال اداريه فوق طاقاتنا وندرس في تخصص غير تخصصنا ومع ذلك الحمدلله نؤدي الامانه ونجيد التدريس واتمنا ان طاقاتنا وخبراتنا تعمل بها في الحكومي

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