مطالب المغردين لوزير التعليم وصلت الترند منها تطوير وتغيير وحقوق

في مطالب لعدد من المعلمين والمعلمات ومغردين ومهتمين بالتعليم الذي هو أساس لنهضة اي بلد المطالب كانت تحت هاشتاق باسم ‏#ماذا_تريد_من_وزير_التعليم وصل الترند وبلغت التغريدات لأكثر من 27 الف تغريدة فاوجزنا الأهم منها …

غردمحمد اليوسف

اما الكابتن يزيد الراجحي

تقليص ساعات التدريس وتقليص السنين وتحديد توجه الطالب علمي اوادبى من المتوسط

أم دانا المتضررة من بند 105 فغردت بقولها

اريد منه يتحدث عن معلمات بند ١٠٥ ويقول صوتكم مسموع وترى الكرسي دوار وسنطالب بحقوقنا التي مر عليها أكثر من عقدين فمتى تحل قضيتنا

اما شبكة معلمي ومعلمات المملكة فاجملو مطالبهم بالتالي

-منح المعلمين حقوقهم.

-النقل لمدنهم

-تأمين طبي.

-تخفيض أنصبتهم

-تقليص عدد الطلاب بالفصول وتهيئة البيئة التعليمية.

اما عبدالله العتيبي فذكر

ان التربية قبل التعليم ..

وغرس القيم الإنسانية النبيلة أكثر من تجديد طبعات الكتب وابتكارالاستراتيجيات الفارغة

اما وليد الظفيري فذكر

أن يعيد هيبة المعلم التي سُلبت منه مما تسبب في فساد كثير من الطلاب.

اما براهيم فغرد

يا ليت يتم توظيف أخصائي تغذيه بالمقاصف المدرسية بدلا من الشركات الفاشله اللي هدمت صحة الطلاب

وغرد احمد قادري

نريد تعزيز الوعي لدى الطلاب لنحد من الهمجية

نريد وضع مستشارين نفسيين في المدارس

فالمدارس هي أهم مؤسسة تنهض بالأمم

اما خالد عبدالعزيز

-التمييز بين المعلم الناجح والغير ناجح

-أن يصبح التعليم من التلقين إلى التطبيق

-خلق بيئة صالحة لتربية و التعليم.

وذكر المغرد خليل

بتقديم الاختبارات الى قبل رمضان لأن الدراسة غير مجدية في رمضان

اما بيلسان فذكرت

لاشيء سوى حقي التثبت المكاني تعليمي كمانص عليه الأمر الملكي

نملك خبرة سنوات تدريس

وغرد د/ بدر العتيبي

‏١-البدء في تطبيق التعليم الأفتراضي ٢- إيجاد حلول لتوظيف الخريجات القديمات