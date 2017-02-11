150 ريالا غرامة عبور الأماكن غير المخصصة للمشاة

كد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور، العقيد طارق الربيعان، أن هناك غرامة مالية على الأفراد في حال عبور أماكن غير مخصصة للمشاة، وتصل نسبة الخطأ فيها إلى 100% على العابر في حال الدهس، مشيرا إلى أنها تعد مخالفة من الفئة الرابعة، حسب نظام المديرية العامة للمرور.

وأضاف الربيعان أن غرامة عبور المشاة للطرق من غير الأماكن المخصصة هي 100 ريال كحد أدنى و150 ريالا كحد أعلى، مبينا أن حالات الدهس لعبور المشاة من الأماكن المخصصة لهم تراوح نسب الخطأ فيها حسب الزمان والمكان، إذ ترتفع نسبة الخطأ وتقل أحيانا حسبما يحدده رجل المرور المباشر للحالة، بعد اطلاعه على حيثيات الحالة ومحيط المكان ووقت وقوع الحادث.