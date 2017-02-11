 150 ريالا غرامة عبور الأماكن غير المخصصة للمشاة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 11 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ناصر القصبي يروي قصة نخلة زرعها والده قبل 20 عاماً وماتت يوم رحيله تعرف على النباتات العطرية والروائح الزكية في جناح جيزان. أمانة الشرقية : وظائف شاغرة على برنامج التشغيل والصيانة والتقديم غدا الاحد القبض على خمسة عشر وافداً آسيوياً متورطين بتصنيع وترويج المسكر بالرس جمعية أرفى للتصلب المتعدد تبرم ثلاث اتفاقيات لخدمة مستفيديها أمانة الشرقية تنهي أرشفة ٦ ملايين وثيقة الكترونيا امين العاصمة المقدسة يعقد اجتماع مع لجنة التسمية والترقيم بمكة المكرمة رداً على هاشتاق #اعتداء_زوج_على_زوجته_بالجنوب.. متحدث “التنمية الاجتماعية”: نتابع الحالة التجارة تتوعد المخابز بعد #رفع_الدعم_عن_الخبز 150 ريالا غرامة عبور الأماكن غير المخصصة للمشاة إدارة المختبرات و بنوك الدم بصحة نجران تنظم حملة للتبرع بالدم ل 60 متبرع من قبائل النسيين مطالب المغردين لوزير التعليم وصلت الترند منها تطوير وتغيير وحقوق

150 ريالا غرامة عبور الأماكن غير المخصصة للمشاة

150 ريالا غرامة عبور الأماكن غير المخصصة للمشاة
المناطق _الرياض

كد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور، العقيد طارق الربيعان، أن هناك غرامة مالية على الأفراد في حال عبور أماكن غير مخصصة للمشاة، وتصل نسبة الخطأ فيها إلى 100% على العابر في حال الدهس، مشيرا إلى أنها تعد مخالفة من الفئة الرابعة، حسب نظام المديرية العامة للمرور.
وأضاف الربيعان أن غرامة عبور المشاة للطرق من غير الأماكن المخصصة هي 100 ريال كحد أدنى و150 ريالا كحد أعلى، مبينا أن حالات الدهس لعبور المشاة من الأماكن المخصصة لهم تراوح نسب الخطأ فيها حسب الزمان والمكان، إذ ترتفع نسبة الخطأ وتقل أحيانا حسبما يحدده رجل المرور المباشر للحالة، بعد اطلاعه على حيثيات الحالة ومحيط المكان ووقت وقوع الحادث.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>