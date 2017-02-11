امين العاصمة المقدسة يعقد اجتماع مع لجنة التسمية والترقيم بمكة المكرمة

قامت لجنة التسمية والترقيم بمكة المكرمة بدراسة كافة طلبات المواطنين حيال تسمية الشوارع والاحياء مع مراعاة ضرورة دراسة حدود الاحياء الجديدة ومواكبتها والأخذ في الاعتبار المشاريع التطويرية و التوسع العمراني بالعاصمة المقدسة .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار بمكتبه صباح امس ، وبحضور معالي الدكتور عبدالوهاب أبو سليمان وكافة أعضاء اللجنة.

وقد تمت مناقشة عدد من المواضيع المهمة حول تسمية الشوارع الرئيسية والفرعية ، والميادين العامة في العاصمة المقدسة ، والإطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالموضوع ، اضافة الى مناقشة عدد من الموضوعات الهامة والطلبات المقدمة من المواطنين واتخاذ التوصيات اللازمة لها ، مع مناقشة ماتم انجازه من أعمال حيال المحاضر والتوصيات السابقة .

وقد حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كلاً من الدكتور عبدالله المعطاني والدكتور معراج مرزا والدكتور عدنان الحارثي والأستاذ محمد الوذيناني والمهندس اسامة مصطفى مهندس سكرتير اللجنة .