 امين العاصمة المقدسة يعقد اجتماع مع لجنة التسمية والترقيم بمكة المكرمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 11 فبراير 2017 ميلاديا

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امين العاصمة المقدسة يعقد اجتماع مع لجنة التسمية والترقيم بمكة المكرمة

امين العاصمة المقدسة يعقد اجتماع مع لجنة التسمية والترقيم بمكة المكرمة
المناطق _مكه المكرمه
قامت لجنة التسمية والترقيم بمكة المكرمة بدراسة كافة طلبات المواطنين حيال تسمية الشوارع والاحياء مع مراعاة ضرورة دراسة حدود الاحياء الجديدة ومواكبتها والأخذ في الاعتبار المشاريع التطويرية و التوسع العمراني بالعاصمة المقدسة .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار بمكتبه صباح امس ، وبحضور معالي الدكتور عبدالوهاب أبو سليمان وكافة أعضاء اللجنة.
وقد تمت مناقشة عدد من المواضيع المهمة حول تسمية الشوارع الرئيسية والفرعية ، والميادين العامة في العاصمة المقدسة ، والإطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالموضوع ، اضافة الى مناقشة عدد من الموضوعات الهامة والطلبات المقدمة من المواطنين واتخاذ التوصيات اللازمة لها ، مع مناقشة ماتم انجازه من أعمال حيال المحاضر والتوصيات السابقة  .
وقد حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كلاً من الدكتور عبدالله المعطاني والدكتور معراج مرزا والدكتور عدنان الحارثي والأستاذ محمد الوذيناني والمهندس اسامة مصطفى مهندس سكرتير اللجنة .

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