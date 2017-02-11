أمانة الشرقية تنهي أرشفة ٦ ملايين وثيقة الكترونيا

أرشفت أمانة المنطقة الشرقية أكثر من 6 ملايين وثيقة رسمية إلكترونيَّاً، وذلك في إطار جهود الأمانة الحثيثة الساعية إلى تحقيق مفهوم الأمانة الرقمية وانطلاقاً من سعيها لتحقيق مفهوم «أمانة بلا ورق».

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية في تصريح صحافي، أن الأرشفة الإلكترونية تمت بمشاركة وتعاون من كافة فرق العمل بالجهات التابعة للأمانة بوتيرة مستمرة ومتوازية وشملت الأرشفة مجموعة من الوثائق الرسمية المرتبطة بالمعاملات المختلفة، لافتا الى ان جهود فريق العمل بالأمانة مستمرة بأنظمة الاتصالات الادارية والأراضي والمالية والتراخيص بأنواعها والمخططات والاستثمارات وغيرها.

وأبان بأن الأمانة تتطلع من خلال نظام الأرشفة الإلكترونية إلى الإسهام في تفعيل مركزها للوثائق والمحفوظات لتخزين البيانات وإدارة المحتوى والمعرفة والاستفادة من المخزون المعرفي لدى الأمانة باستخدام تقنية المعلومات وإتاحته للمستفيدين من خلال بوابتها الإلكترونية، وقنواتها التفاعلية بالإضافة إلى تعزيز مفهوم الحكومة الإلكترونية وتحقيق مبادرة «أمانة بلا مراجعين »، فيما كشف أنه سيتم تخصيص تطبيق للنظام الإلكتروني الخاص بسير وتنقّل المعاملات إلكترونيَّاً WorkFlow وتطبيق مفهوم مركز المعرفة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة العمل التطويرية للخدمات الإلكترونية لأمانة المنطقة الشرقية، وذلك بعد أن تم تدشين بوابة الامانة الرقمية وكذلك استراتيجية خدمة الربط الإلكتروني “رقمي” التي دشنها سمو أمير الشرقية مؤخرا ، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة لأتمتة الإجراءات، تبدأ دورتها من مصدر الطلب وتستكمل إجراءاتها في الإدارات المختصة بمسار إلكتروني متكامل.