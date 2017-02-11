أمانة الشرقية : وظائف شاغرة على برنامج التشغيل والصيانة والتقديم غدا الاحد

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن فتح باب التسجيل لشغل عدد من الوظائف للرجال والنساء، وذلك على برنامجي: “التشغيل والصيانة، وبرنامج الرقابة الصحية” يأتي ذلك امتدادا لتوجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بدعم إدارات أمانة المنطقة بالكوادر البشرية الشابة المؤهلة.

وأعلن مدير عام إدارة الموارد البشرية في أمانة الشرقية الأستاذ فهد بن سعد العجمي في عن فتح أمانة الشرقية التقديم لشغل الوظائف المتاحة على برنامج التشغيل والصيانة، وبرنامج تحسين الرقابة الصحية، بمسمى (مراقب صحي) وبرنامج الرقابة النسائية بمسمى : ( مراقبة. محاسبة ، إدارية ) وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق ١٥ /٥ /١٤٣٨هـ ولمدة خمسة أيام.

وأضاف العجمي: على جميع الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط والخبرات التقدم عبر موقع الأمانة الإلكتروني على أن يكون المتقدم من المسجلين لدى ديوان الخدمة المدنية ببرنامج ( ساعد/جدارة)

وتابع ؛ يشترط أيضا أن يكون المتقدم سعودي الجنسية و لائقاً صحياً و حسن السيرة والسلوك، مشيراً إلى أن الافضلية ستكون لمن لديه خبرة سابقة.

وأكد العجمي الاشتراط على المتقدم أن يكون غير محكوم عليه بحد شرعي، او بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والامانة في الوقت الحاضر، و غير مطالب بفترة حظر سواء للاستقالة او الفصل حسب النظام.

داعياً من تتوفر فيه الشروط المذكورة ولديه القدرة المطلوبة للوظيفة المتقدم عليها التقدم عن طريق بوابة الأمانة الرقمية عبر الرابطwww.eamana.gov.sa خلال الفترة المحددة، لافتاً إلى أنه سيتم إجراء امتحان او مقابلة شخصية لبعض الوظائف، فيما سيتم استبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط المطلوبة..