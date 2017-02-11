تعرف على النباتات العطرية والروائح الزكية في جناح جيزان.

تشتهر منطقة جازان .بالنباتات العطرية الجميلة ذات الروائح الزكية القوية والفواحة. وهذا ماتميزت به جناح منطقة جيزان في مهرجان الجنادرية31)وتعتبر من الموروثات الشعبية الرائعة التي لا زالت تجد إقبالاً كبيراً من جميع فئات المجتمع على الرغم من توفر أشهر ماركات العطور العالمية. الا ان تلك النباتات العطرية احتفظت بقيمتها وأصالتها ورونقها الجميل بين أهالي المنطقة ولا زال لها محبوها وعشاقها من جميع أطياف المجتمع.

ويحرص ﺃبناء منطقة جزان على شراء عقود الفل للتزين بها ﺃيام الاعياد والمناسبات الاجتماعية.تنافس الكثير من انواع البخور والعود.في مثل هذه المناسبات.

وأشهر هذه النباتات العطرية هو الكادي الذي يعد اقوى رائحه بين النباتات العطرية فشجرة تشبه شجرة النخيل تنمو في المناطق الجبلية وغير الجبلية يكثر في موسم نزول الامطار ياخذ اللون الابيض تستخدمه المرأة كنوع من انواع الزينة وتصنع منه العطور التي تسمى باسمه حيث يستخدم مع مجموعة من الزهور العطرية منها ما يطلق عليه البعيثران ينمو في المناطق الجبلية لونه اخضر فاتح يميل للون الابيض واغصانه نحيلة تزينه زهور تحمل نفس لونه.

ويجلب الكادي وبعض النباتات العطرية من بطون الأودية ومن المناطق الجبلية ومرتفعات،عفيف.وصامطة.

و الكادي لايقطف بأي وقت انما له أوقات في قطفه. فلا يقطف إلا مع الفجر او عند الغروب.ومع بداية الصيف يستمر بيع الكادي الطلب عليه من اجل المناسبات والأفراح، وتختلف اسعار هذه النباتات العطرية مع اختلاف الشهور ففي الشتاء يصل سعره إلى عشرة ريالات وعشرين ريالا.. أما مع بداية الصيف فيصل إلى أكثر من أربعين وخمسين ريالاً ومن النباتات العطرية الأخرى التي تتميز بها منطقة جازان الفل المتميز ذي الزكية الرائعة وأراضي منطقة جازان أراضي خصبة جيدة صالحة لزراعة أنواع عديدة ومختلفة من الفل ومن أشهرها الفل الجازاني المعروف ب (القريشي) والفل (العزاني) ذو الحبة الطويلة . أكثر الأنواع انتشاراً استخداماً هو الفل الجازاني القريشي حيث تحتاج زراعته إلى درجة حرارة عالية وعناية فائقة من قبل المزارعين وله عدة طرق لاستخدامه وحفظة حيث يحفظ حين قطفة في الثلج للحفاظ على اطول وقت لعمره حتى لايذبل .يوضع على الرأس ويعرف بالعصابة وذلك بعد وضعه مع مجموعة من النباتات العطرية كالكاذي والبعيثران ومنه أيضا ما يوضع على الصدر وخاصة النساء في المناسبات والأفراح. وللفل الجازاني( القريشي)أشكال.وتختلف.اوقات ذبول هذه النباتات العطرية مع الوقت فأالفل يذبل بعد قطفة بيوم او يومين حسب درجة الحرارة .ام باقي النباتات تبقى اطول وقت يصل الى اسبوعان وبعد ان يجف تبقى رائحتة الجميلة تحتفظ فيه النساء في عدة اماكن بالمنزل في ادراج الملابس فتجعل رائحتها عطرة.