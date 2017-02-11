 ناصر القصبي يروي قصة نخلة زرعها والده قبل 20 عاماً وماتت يوم رحيله | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 11 فبراير 2017 ميلاديا

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ناصر القصبي يروي قصة نخلة زرعها والده قبل 20 عاماً وماتت يوم رحيله

ناصر القصبي يروي قصة نخلة زرعها والده قبل 20 عاماً وماتت يوم رحيله
المناطق _الرياض

كشف الفنان ناصر القصبي عن موقف حدث معه خلال الأيام الأخيرة في حياة والده الذي توفي مؤخراً، وذلك بعدما لاحظ ذبول نخلة كان قد زرعها والده له قبل 20 سنة وماتت في نفس يوم وفاته.

جاء ذلك في تغريدتين للقصبي عبر “تويتر ” اليوم (السبت) قال فيهما: “قبل ٢٠ سنة ركز لي والدي رحمه الله نخلة في بيتي وكانت أطيب سكرية وأنا لا أهتم بها وكان يرعاها كثيرا ويهتم بها ويعاتبني كيف لمهندس زراعي إهمالها”.

وتابع: “في أيامه الأخيرة رحمه الله بدأت ألحظ ميلاناً في تاجها وكلما وهن والدي زاد ميولها. في يوم وفاته قال لي المزارع ماتت النخلة لا إله الا الله”.

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