ناصر القصبي يروي قصة نخلة زرعها والده قبل 20 عاماً وماتت يوم رحيله

كشف الفنان ناصر القصبي عن موقف حدث معه خلال الأيام الأخيرة في حياة والده الذي توفي مؤخراً، وذلك بعدما لاحظ ذبول نخلة كان قد زرعها والده له قبل 20 سنة وماتت في نفس يوم وفاته.

جاء ذلك في تغريدتين للقصبي عبر “تويتر ” اليوم (السبت) قال فيهما: “قبل ٢٠ سنة ركز لي والدي رحمه الله نخلة في بيتي وكانت أطيب سكرية وأنا لا أهتم بها وكان يرعاها كثيرا ويهتم بها ويعاتبني كيف لمهندس زراعي إهمالها”.

وتابع: “في أيامه الأخيرة رحمه الله بدأت ألحظ ميلاناً في تاجها وكلما وهن والدي زاد ميولها. في يوم وفاته قال لي المزارع ماتت النخلة لا إله الا الله”.