مصر: حكم بحظر حركة “حسم” الإخوانية واعتبارها جماعة إرهابية‎

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بحظر حركة “حسم” الإخوانية، واعتبارها جماعة إرهابية.

وطالبت دعوى قضائية بحظر حركة “حسم”، مستندة إلى تبنيها عدداً من الهجمات على قوات الأمن خلال الفترة الماضية.

وجاء في الدعوى أن حركة حسم تبنت عمليات إرهابية، منها محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، ومفتي الجمهورية السابق على جمعة.

وأحال النائب العام نبيل صادق، يناير (كانون الثاني) الماضي، 304 من أعضاء الحركة للقضاء العسكري، ونسب لهم تهم “ارتكاب أكثر من 14 عملية إرهابية استهدفت رجال الشرطة”.

وحركة “حسم” هي جماعة إرهابية أعلنت من قبل مسؤوليتها عن هجمات وقعت في القاهرة كان أحدثها تفجير وقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في الجيزة وأسفر عن مقتل 6 من الشرطة، كما أعلنت في سبتمبر (أيلول) عن محاولة اغتيال النائب العام المساعد.

وأكدت الداخلية المصرية أن حركة “حسم”، هي الجناح المسلح لجماعة الإخوان.

وحظرت مصر جماعة الإخوان وأعلنتها “جماعة إرهابية” في ديسمبر (كانون الأول) 2013، بعد حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة والذي أدى إلى مقتل 16 شخصا وإصابة العشرات.