 مرور الرياض : ننصح بزيارة الجنادرية منتصف الأسبوع | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 11 فبراير 2017 ميلاديا

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مرور الرياض : ننصح بزيارة الجنادرية منتصف الأسبوع

مرور الرياض : ننصح بزيارة الجنادرية منتصف الأسبوع
المناطق - متابعات

أوضحت الإدارة العامة للمرور مساء اليوم السبت أن الازدحام الحاصل بالقرب من الجنادرية يأتي لتعثر حركة الدخول من وإلى المواقف نتيجة امتلاء الطاقة الاستيعابية الخاصة بها.

وقال الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “امتلاء مواقف المركبات بالكامل لمهرجان الجنادرية أدت إلى تعثر حركة الدخول والخروج من وإلى المهرجان”، وأضافت “كثافة الزائرين في وقت واحد تولّد الاختناقات المرورية، ننصح باستغلال أوقات منتصف الأسبوع لزيارة مهرجان الجنادرية”

وكانت الحركة المرورية بالقرب من قرية مهرجان التراث والثقافة (الجنادرية 31) أمس قد توقفت بالكامل، وتم تداول مقاطع تظهر شلل الحركة المرورية.

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