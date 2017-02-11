خلال لقاء أبوي بدعوة منه في منزله بالرياض .. المفتي العام يشيد بدور الجامعات في نبذ التطرف ونشر الفكر المعتدل

أثنى سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، على دور الجامعات في نبذ التطرف ونشر الفكر المعتدل، واستثمار طاقات الشباب الفكرية فيما يعود على وطنهم بالخير والنفع لأهلهم وبلادهم.

جاء ذلك خلال استقبال سماحة المفتي العام في مقر إقامته في الرياض، يوم الأربعاء الماضي، مدير جامعة الطائف رئيس مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، يرافقه وفد من منسوبي الجامعة والمركز.

وأكد سماحة المفتي في حديثه مع أعضاء الوفد على دور الجامعات، التي أنشأتها الدولة في مختلف مناطق المملكة، في نشر العلم وتيسير طلبه لأبناء المملكة.

وأشار سماحته إلى أن تأثير العلم ينعكس إيجابياً على المجتمع، لافتاً إلى أن الجامعات توفر بيئة ملائمة للمتميزين من أبناء الوطن.

كما أكد على أهمية الدور الذي يتوجب على الإعلام القيام به من التعريف ببرامج وانجازات الجامعات السعودية، وإيصال الصورة الحقيقية عن المستوى العلمي والأكاديمي.

من جانبه عبر الدكتور زمان، عن شكره وتقديره لسماحة المفتي العام على دعوته الكريمة لأعضاء وفد جامعة الطائف ومركز اليونسكو، لزيارته في مقر إقامته في الرياض، وما قدمه من توجيهات لها أعظم الأثر