قاتل المبتعث النهدي يزعم ارتكابه الجريمة دفاعاً عن النفس

يُخطّط “كولن أوسبرن” المتهم بقتل المبتعث حسين سعيد النهدي، والمحبوس حالياً بولاية ويسكونسن في الولايات المتحدة الأمريكية، للزعم بأن جريمته كانت دفاعاً عن النفس، ويسعى لدفع كفالة قدرها 75 ألف دولار.

وأَبْلَغَ موقع “ويسكونسن راديو نيتورك” الأمريكي: إنّ المحققين يعتقدون أن “النهدي” تعرّض للضرب مرتين أَثْنَاء المشاجرة مع المتهم في بلدة مينوموني بويسكونسن، ويُعتقد أن رأسه اصطدمت بمبنى أَوْساط سقوطه، حيثُ من المقرر عودة المتهم للوقوف أمام المحكمة يوم 27 آذَارُ المقبل بحسب صحيفة تواصل