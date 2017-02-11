رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي: ترامب يثير خوفي

قبل أيام قليلة على انطلاق فعاليات مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن، أعرب رئيس المؤتمر فولفجانج إشينجر، عن قلقه إزاء السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية الجديدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب.

وقال إشينجر في تصريحات لصحيفة “تاجس شبيجل” الألمانية، في عددها المقرر صدوره غداً الأحد: “ترامب يثير خوفي”، موضحاً أنه منزعج من أن الرئيس الأمريكي لا يعلن بوضوح من الشركاء بالنسبة له، مضيفاً أنه لم يعاصر طوال تاريخه الدبلوماسي على مدار 40 عاماً مثل “هذه الدرجة القصوى من انعدام القدرة على التنبؤ” كالتي يعاصرها مع ترامب.

وذكر إشينجر أن ترامب لم يستوعب حتى الآن الفرق بين صفقة في السياسة الخارجية وصفقة يجريها بصفته رجل أعمال في مجال العقارات، وقال: “وصول ترامب إلى السلطة يعني نهاية الغرب، الولايات المتحدة ستحمل شعلة هذه النهاية، وقد تتبعها في ذلك دول أخرى”.

وطالب إشينجر أوروبا بتعويض تلك الخسارة “حتى لا يضيع الغرب بالكامل كنموذج وقدوة لحقوق الإنسان والحرية والكرامة ودور الفرد”.

ومن المنتظر أن يشارك في المؤتمر خلال انعقاده على مدار ثلاثة أيام، من 17 حتى 19 فبراير (شباط) الجاري، عشرات من رؤوساء دول وحكومات، بالإضافة إلى وزراء خارجية ودفاع.

ويمثل الحكومة الأمريكية في المؤتمر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ووزير الدفاع جيمس ماتيس ووزير الأمن القومي جون كيلي، بالإضافة إلى مستشار الأمن القومي مايكل فلين.

كما يشارك في المؤتمر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتريس.