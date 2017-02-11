متخصص : زيادة في اصابة من هم فوق الـ 60 عام بهشاشة العظام في العالم

قال الدكتور دخيل الدخيل رئيس قسم جراحة العظام بالإنابة في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل ان هذه الندوة العلمية عن هشاشة العظام هي تحديث في مرض هشاشة العظام وهو مرض يعتبر من الامراض العصرية التي تحمل الكثير من المشاكل سواء كان في التشخيص او طرق العلاج بحضور متحدثين من اعضاء الجمعية السعودية لهشاشة العظام ومتحدثين من خارج المملكة حيث تحدث عن كيفية العلاج والتشخيص عن طريق الادوية او النصائح العلمية الحديثة و علاج اكثر الامراض في هذا التخصص .

جاء ذلك في الندوة العلمية لهشاشة العظام برعاية مدير جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل المشرف العام على مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر الدكتور عبد الله الربيش ويستضيفها المستشفى الجامعي في المجمع السكني رقم 1 في الخبر و تنظمها الجمعية السعودية لهشاشة العظام وقسم جراحة العظام في المستشفى وحضرها الدكتور عبد الله الربيش وعدد من المتخصصين في جراحة العظام من مستشفيات المملكة والجامعات السعودية .

واضاف الدكتور الدخيل ان هذا المرض يصحبه عبء الاقتصادي لمعالجة من هم فوق الـ 60 عام والمعروف على مستوى العالم ان هذه الفئه العمرية تصاحبها ازدياد في الاصابة وهذا ماله اهمية كبرى في علاج المرض منذ 15 عام تقريبا لمحاولة معالجة هذه الفئة العمرية التي قد تسبب عبء في المستقبل القريب حيث تحتوي الندوة العلمية على محاضرات على المستوى الاساسي وتم شرح مستجدات العلاج وطرق تشخيص الهشاشة وهناك نشطاء في الابحاث قدمت من خلال الجمعية و نشرت في مجلات سعودية للطب او ابحاث نشرت لأطباء في جامعة الامام عبدالرحمن من قسم جراحة العظام في المستشفى الجامعي بالخبر واحدثها كان علاج الهشاشة عن الخلايا الجذعية وتم قبولها ونشرها ولدينا تطوير لهذا البحث حيث تم اجتياز المرحلة منه بالتعاون مع جامعة استرالية سواء كان العلاج بالطريقة المخبرية او التشخيصية او لتوثيق مدى الاستجابة للعلاج في الخلايا الجذعية بالنسبة للهشاشة وهناك المرحلة الثانية القائمة حيث نتوقع ان يكون هناك تعاون من كليات او جامعات خارج المملكة .

من جانبه قال الدكتور محمد شاكر سكرتير عام الجمعية السعودية لهشاشة العظام اننا تحدثنا عن علاج هشاشة العظام ومستجدات الحديثة في علاجها و عن كيف للطبيب المعالج كيف يحتاج العلاج الامثل للهشاشة ومتى يبدا العلاج والمدة وكذلك المضاعفات ومن الشخص الذي يتعالج والذي لا يتعالج حسب الحالة وعن خطورة المرض الذي قد يؤدي الى مضاعفات كبيرة تجعل حياة الانسان او نوعية الحياة تتدهور بشده وقد يؤدي هذا المرض الى كسر في الورك وبذلك قد يصاحبه وفاة للمريض لا قدر الله حيث ان 25 بالمائة من الذين يصابون بكسر الورك يموتون في السنه الاولى نتيجة مضاعفات التي تحصل وكسر العمود الفقري قد يؤدي الى مشاكل في التنفس والهضم ومشاكل قصر القامه واحتداب الظهر وقد يؤدي الى الوفاة .

ووجه الدكتور شاكر عموم افراد المجتمع الى العناية بالعظام من نعومة الاظفار وكذلك الاستثمار في العظم الاطفال وبناءه من الطفولة يحمي من الهشاشة في المستقبل والاطفال حاليا يلتهون بالألعاب الرقمية فهذه تمنعهم من مزاولة الرياضة وتضرهم جسديا وعظامهم حيث يعتمدون على التغذية السيئة والطعام المضر والمشروبات الغازية وهذه اسلحه ضاره بالعظام واوجه الاباء ان يكونوا قدوة صالحه للأبناء بعدم التدخين ووجد الاب المدخن اغلب الظن ابناءه مدخنون وهذه العادة ضارة عليهم وتسبب لهم هشاشة في المستقبل وانصح بالتعرض المعتدل لأشعة الشمس والتغذية السليمة والرياضة منذ الصغر وحتى الكبر