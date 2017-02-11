 جامعة الإمام عبد الرحمن تكرم 486 متفوقا من طلابها صباح غدا الاحد | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 11 فبراير 2017 ميلاديا

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جامعة الإمام عبد الرحمن تكرم 486 متفوقا من طلابها صباح غدا الاحد

جامعة الإمام عبد الرحمن تكرم 486 متفوقا من طلابها صباح غدا الاحد
المناطق - الدمام - عبدالله السعيدي

تكرم عمادة شؤون الطلاب بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل صباح غدا الأحد 15 جمادى الأولى متفوقي الجامعة خلال العام الجامعي 1437هـ ، حيث بلغ عدد الطلاب المتفوقين (486) طالباً وذلك في القاعة الكبرى في المدينة الجامعية بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الله الربيش والوكلاء والعمداء واعضاء هيئة التدريس في الجامعة .
من جانبه قال عميد شؤون الطلاب الدكتور علي بن طارد الدوسري أن العمادة والجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا لطلابها المتميزين في كافة المجالات ، ويعد هذا الاحتفال خطوةً ضمن جهود تبذلها الجامعة بهدف العناية بهذه الشريحة المتفوقة من طلابها ، كما أن برنامج تكريم الطلاب المتفوقين توليه عمادة شؤون الطلاب اهتمامًا بالغاً كونه يمثل حافزًا لمواصلة التميز والعطاء من قبل هؤلاء الطلاب المتفوقين وغيرهم مقدما شكره وتقديره للآباء والأمهات على تفوق أبنائهم ، مطالباً أن يستمر المتفوقون في مواصلة الجد والاجتهاد لخدمة دينهم ووطنهم الغالي ، متمنياً لكافة طلاب وطالبات جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل التفوق والتميز والعطاء.
وقال مدير عام العلاقات العامة والاعلام المهندس طفيل اليوسف ان هذا العدد من المتفوقين في الجامعة يعد فخرا لها وهذا ما يؤكد حرصهم على السعي نحو التقدم والرفع من المستوى التحصيلي بشكل عام لنيل المراكز المتقدمة في كافة التخصصات و ان الجامعة لا تالوا جهدا في دعم ومساندة كافة الطلاب الذين يحققون مراكز متقدمة علميا واكاديمية الامر الذي سينعكس ايجابا على الطالب والجامعة ويرفع اسم وطنه عاليا في كافة المحافل داعيا العلي القدير التوفيق والسداد للجميع

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