فرق الهلال الأحمر ومتطوعيه يباشرون (885) حالة إسعافية في الجنادرية31

باشرت فرق الهلال الاحمر السعودي الإسعافية ومتطوعيه (885) حالة، منذ بدء استقبال الجنادرية 31 لزوارها الأسبوع الماضي، منها (717) حالة إسعافية تولت مباشرتها الفرق الإسعافية، فيما استطاع المتطوعون مباشرة (168) حالة إسعافية.

جاء ذلك في إحصائية أعلنت عنها هيئة الهلال الأحمر السعودي، بناءً على البلاغات الواردة لغرفة العمليات التابعة لها، وباشرتها الفرق والمتطعوعين وتنوعت بين المتوسطة والطفيفة.

وتناولت إحصائية الهيئة عدد الحالات التي نقلت للمستشفيات المجاورة لموقع المهرجان بلغت (156) حالة إسعافية، مشيرةً إلى أن الأطباء والمسعفون والمتطوعون قدموا الخدمة الاسعافية الطارئة لتلك الحالات المنقولة عبر سيارات الإسعاف للمنشئات الصحية خارج موقع المهرجان.