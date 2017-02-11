 فرق الهلال الأحمر ومتطوعيه يباشرون (885) حالة إسعافية في الجنادرية31 | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 11 فبراير 2017 ميلاديا

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فرق الهلال الأحمر ومتطوعيه يباشرون (885) حالة إسعافية في الجنادرية31

فرق الهلال الأحمر ومتطوعيه يباشرون (885) حالة إسعافية في الجنادرية31
واس - الرياض

باشرت فرق الهلال الاحمر السعودي الإسعافية ومتطوعيه (885) حالة، منذ بدء استقبال الجنادرية 31 لزوارها الأسبوع الماضي، منها (717) حالة إسعافية تولت مباشرتها الفرق الإسعافية، فيما استطاع المتطوعون مباشرة (168) حالة إسعافية.
جاء ذلك في إحصائية أعلنت عنها هيئة الهلال الأحمر السعودي، بناءً على البلاغات الواردة لغرفة العمليات التابعة لها، وباشرتها الفرق والمتطعوعين وتنوعت بين المتوسطة والطفيفة.
وتناولت إحصائية الهيئة عدد الحالات التي نقلت للمستشفيات المجاورة لموقع المهرجان بلغت (156) حالة إسعافية، مشيرةً إلى أن الأطباء والمسعفون والمتطوعون قدموا الخدمة الاسعافية الطارئة لتلك الحالات المنقولة عبر سيارات الإسعاف للمنشئات الصحية خارج موقع المهرجان.

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