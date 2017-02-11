الأردن تشارك في تشكيل وفد المعارضة السورية بمحادثات جنيف

كشفت مصادر أردنية بأن الوفد الأردني الذي شارك في مباحثات أستانة الفنية نهاية الشهر الماضي، بين ممثلي الحكومة السورية وفصائل المعارضة السورية المسلحة برعاية روسيا وتركيا وإيران، وحضور مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميتسورا، طُلب منه المساعدة في تشكيل وفد المعارضة السورية لمباحثات جنيف القادمة في العشرين من الشهر المقبل.

وأوضحت المصادر وفقا لـ24، أن هذا الطلب جاء بناء على علاقات الأردن المتميزة مع أطراف المعارضة السورية، خاصة وأن الأردن يقوم بتدريب العديد من أطراف المعارضة وتسليحها، مثل جيش أبناء العشائر وجيش سوريا الجديدة، لحماية المناطق الجنوبية ومنع المنظمات الإرهابية المتطرفة مثل داعش، من الاقتراب من الحدود الأردنية.

غير أن هذه المصادر لم تستطع تأكيد قبول أو رفض أردني لهذا الطلب حتى الآن.

وقالت إن هناك قناعة روسية بالدور الأردني المحوري لإنجاح أي مفاوضات مع أطراف المعارضة السورية، وهو ما دفع روسيا إلى توجيه دعوة للأردن لحضور المباحثات.

وأشارت ذات المصادر إلى أن روسيا وإيران مقتنعتان بأن الأردن يملك قاعدة بيانات استخباراتية كبيرة عن المنظمات الإرهابية المتطرفة على الساحة السورية، وهو ما سيساعد في محاربتها والقضاء عليها، للترتيب لمستقبل سوريا الجديدة.

وأوضحت أن روسيا خبرت التعاون والتنسيق العسكري مع الأردن، خاصة في الجنوب السوري منذ أكثر من عام، وأصبحت على ثقة كبيرة بتأثيره على هذه المنطقة التي ما تزال مشتعلة.

وأكدت ذات المصادر أن روسيا تدرك أهمية وجود وسيط مثل الأردن بينها وبين الولايات المتحدة، خاصة وأن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يملك علاقة قوية مع الإدارة الأمريكية الجديدة.