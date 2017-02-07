الحوثي يُهدد المقاومة اليمنية و قوات التحالف بـ “الولاعة”

سخرت وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصًا “تويتر” من “ولاعة عبد الملك الحوثي”، وذلك بعد أن قال إن “الولاعات” ترصد آلات ومعدات ودبابات التحالف العربي وتحرقها وهو ما يجعل التحالف مضطرًا لشراء معدات عسكرية جديدة الأمر الذي يُرهقه اقتصاديًا، بحسب زعم “الحوثي”.

وفي السياق، وصف الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، ما قاله “الحوثي” بـ “التبجح”، وذلك لأنه يستخدم طائرات بدون طيار إيرانية وكذلك صواريخ إيرانية يقول إنها تستهدف الرياض، مؤكدًا أن تحالف الحوثي وعلي عبد الله صالح اعتقد أن السيطرة على اليمن ستكون “سهلة”.

وأوضح في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، أن أحلام السيطرة “تبخرت”، مؤكدًا أن الخطاب السياسي الحوثي يبرز توجه قرون وسطى طائفي، مهووس بالكرامات ومجنون بتقديسه للأفراد، ومعه خطاب صالح الانتهازي يعريه سنوات من شهوة السلطة”، مضيفًا: أثبتت الأحداث أن طريق التمرد منحدر خطر، التآمر مع إيران والخطاب المذهبي لم يسعفهم.

وظهر “الحوثي” خلال مقطع فيديو متداول وهو ممسكًا بالولاعة، الأمر الذي أثار موجة سخرية واسعة ضده، حيث دشن نشطاء عدة وسوم منها: “#ولاعة_الحوثي” و”#معك_ولاعه” و”#ولاعة_عبدالملك” و”#عبده_ولاعة” و”#قائد_مسيرة_الولاعات”.