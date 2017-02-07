 الأمين العام لمجلس التعاون يهنئ سمو ولي العهد بمناسبة تسلمه ميدالية “جورج تينت” للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 12 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بالأسماء .. ” تعليم الليث ” يحقق 5 مراكز متقدمة في جائزة التعليم للتميز في دورتها السابعة محافظ صبيا يشارك في ملتقى المتحدثين الرسميين بالمنطقة الشرقية  بتوجيهات من سمو امير منطقة جازان وكيل الامارة ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد الرائد عبدالله العامري  بلدية الريث تعلن عن عدد من المواقع الاستثمارية للإيجار فيديو .. إحباط محاولة تهريب خمور داخل إطارات مركبة بـ جسر الملك فهد زفة عروس جازان و جزر فرسان  بالجنادرية 31 بالفيديو : إطلاق نار داخل مول شهير بالرياض .. وأنباء عن وقوع إصابات فوز الاتحاد على التعاون بهدفين ويتمسك بالمركز الرابع سقوط قذائف صاروخية على المنطقة الخضراء وسط بغداد الأمين العام لمجلس التعاون يهنئ سمو ولي العهد بمناسبة تسلمه ميدالية “جورج تينت” للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب مدني الخفجي يخمد حريق في حي التعاون الحوثي يُهدد المقاومة اليمنية و قوات التحالف بـ “الولاعة”

الأمين العام لمجلس التعاون يهنئ سمو ولي العهد بمناسبة تسلمه ميدالية “جورج تينت” للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب

الأمين العام لمجلس التعاون يهنئ سمو ولي العهد بمناسبة تسلمه ميدالية “جورج تينت” للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب
واس - الرياض

رفع معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بالغ التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – بمناسبة تسلم سموه ميدالية “جورج تينت” للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن حصول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز على هذه الميدالية الرفيعة يعبر عن التقدير والعرفان للجهود الحثيثة والملموسة التي قام بها سموه لمحاربة الإرهاب ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستويات الإقليمية والدولية كافة.

وأكد معالي الدكتور الزياني أن مكافحة التنظيمات الإرهابية وإفشال مخططاتها الإجرامية كان ولا يزال الشغل الشاغل لسمو الأمير محمد بن نايف الذي آمن دائماً بأن مكافحة الإرهاب لابد أن تتم في مختلف المجالات الأمنية والاجتماعية والإعلامية، وعلى المستوى الدولي عبر تكاتف جهود المجتمع الدولي.

وأعرب عن فخره واعتزازه بالنجاحات التي حققتها وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز في مكافحة الخلايا الإرهابية في المملكة، ورصد وملاحقة عناصرها المجرمة ووقاية المجتمع من شرورها وأعمالها الإجرامية المنافية لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف والقيم العربية الأصيلة.

وأشاد معالي الأمين العام بالدعم السخي والمساندة الدائمة التي تقدمها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية للأجهزة الأمنية لتكون على أهبة الاستعداد والجاهزية لمواجهة التنظيمات الإرهابية والقضاء عليها ومحاربة فكرها الضال وتجفيف مصادر تمويلها، سائلا المولى العلي القدير أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والسلام، ويكلل مساعيها الخيرة بالتوفيق والسداد في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>