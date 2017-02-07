سقوط قذائف صاروخية على المنطقة الخضراء وسط بغداد

أفادت وسائل إعلام عراقية، مساء اليوم السبت، بأن قذيفتين سقطتا على المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقالت مصدر أمنية عراقية “إن صاروخي كاتيوشا سقطا بالقرب من المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد”، وفقاً لما ذكرته قناة “السومرية” العراقية.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه “تم سماع صوت صفارات الإنذار تنطلق داخل المنطقة بعد سقوط الصاروخين”.

وكان زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر قد دعا مناصريه لمظاهرة “مليونية” للاحتجاج في بغداد ضد الفساد في الحكومة العراقية الحالية وسياستها.

وقد وقعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة العراقية ما أدى إلى سقوط 7 قتلى وعشرات الجرحى.

ويشار إلى أن المنطقة الخضراء تحتوي على مقار حكومية ومنازل كبار المسؤولين فضلاً عن السفارتين الأمريكية والبريطانية، وتتمتع بحماية أمنية فائقة، حيث تفرض القوات الأمنية إجراءات مشددة على الدخول والخروج من وإلى المنطقة.

ويذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.