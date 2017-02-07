 فوز الاتحاد على التعاون بهدفين ويتمسك بالمركز الرابع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 12 فبراير 2017 ميلاديا

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فوز الاتحاد على التعاون بهدفين ويتمسك بالمركز الرابع

فوز الاتحاد على التعاون بهدفين ويتمسك بالمركز الرابع
المناطق - متابعات

تغلب فريق الاتحاد على مضيفه التعاون 2-1 اليوم السبت ضمن الجولة 18 من دوري “جميل” لكرة القدم.

انتهى الشوط الأول من مباراة التعاون والاتحاد بالتعادل السلبي على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، وتقدم فهد الأنصاري بهدف للاتحاد في الدقيقة 56 وبعد دقيقتين فقط أضاف التشيلي فيلانويفا الهدف الثاني للفريق، ورد سعيد الدوسري بهدف للتعاون في الدقيقة 65 ثم أهدر الروماني سانمارتين ضربة جزاء للتعاون في الدقيقة 80، وأنهى التعاون المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد محمد ابو سبعان في الدقيقة 81.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع وتجمد رصيد التعاون عند 21 نقطة في المركز السابع.

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