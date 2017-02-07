فوز الاتحاد على التعاون بهدفين ويتمسك بالمركز الرابع

تغلب فريق الاتحاد على مضيفه التعاون 2-1 اليوم السبت ضمن الجولة 18 من دوري “جميل” لكرة القدم.

انتهى الشوط الأول من مباراة التعاون والاتحاد بالتعادل السلبي على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، وتقدم فهد الأنصاري بهدف للاتحاد في الدقيقة 56 وبعد دقيقتين فقط أضاف التشيلي فيلانويفا الهدف الثاني للفريق، ورد سعيد الدوسري بهدف للتعاون في الدقيقة 65 ثم أهدر الروماني سانمارتين ضربة جزاء للتعاون في الدقيقة 80، وأنهى التعاون المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد محمد ابو سبعان في الدقيقة 81.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع وتجمد رصيد التعاون عند 21 نقطة في المركز السابع.