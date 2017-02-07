بالفيديو : إطلاق نار داخل مول شهير بالرياض .. وأنباء عن وقوع إصابات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، مقطع فيديو لاطلاق نار على محاسبي مول شهير أمام أسواق العويس بالرياض.

مصور المقطع أدلى بشهادته وقت التصوير، قائلًا: “نتجت العديد من الاصابات جراء اطلاق النار”، وأوضح شهود عيان أنه لا يوجد قتلى حتى الآن.

وأوضح الشهود أنه تم نقل المصابين للمستشفى، وتباشر الجهات الأمنية التحقيقات حول الحادث الذي وقع صباح اليوم السبت .