فيديو .. إحباط محاولة تهريب خمور داخل إطارات مركبة بـ جسر الملك فهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجال الجمارك، أثناء احباط محاولة تهريب كمية كبيرة من زجاجات الخمر في سيارة تويوتا FJ، حيث عثر عليها داخل إطارات السيارة.

وعلّق العديد من المتابعين، على أن زجاجات الخمر كانت مخبأة بطريقة فنية، حيث كانت السيارة تمر عبر نقاط التفتيش، واشتبه فيها رجال الجمارك، وبفحصها وتفتيشها باستخدام الكلاب المتخصصة، زادت الشكوك في احتوائها على ممنوعات.

وعمد المفتشون إلى التدقيق في إطارات السيارة، وبفتح أحد الإطارات ظهرت زجاجات الخمور داخلها، ووجد المفتشون أن جميع الاطارات ممتلئة بزجاجات الخمر.