بلدية الريث تعلن عن عدد من المواقع الاستثمارية للإيجار

تعلن بلدية محافظة الريث بمنطقة جازان عن طرح عدد من المواقع الاستثمارية حسب البيان أدناه , حيث ترغب البلدية بتأجيرها عن طريق المزايدة العامة وأشارت البلدية أن من له الرغبة في الاستثمار التقدم إلى قسم الاستثمار بالبلدية لشراء كراسة الشروط والمواصفات.

وبينت البلدية في إعلانها أسماء المواقع الاستثمارية وقيمة الكراسة لكل مشروع

وأن آخر موعد لقبول العطاءات يوم الأربعاء 1 / 7 / 1438 هـ الساعة 10 صباحا .

كما أن موعد فتح المظاريف سيكون نفس يوم الأربعاء 1 / 7 / 1438 هـ الساعة 11 صباحا وموقع تقديم العطاء ببلدية محافظة صبياء.