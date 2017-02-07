 محافظ صبيا يشارك في ملتقى المتحدثين الرسميين بالمنطقة الشرقية  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 12 فبراير 2017 ميلاديا

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محافظ صبيا يشارك في ملتقى المتحدثين الرسميين بالمنطقة الشرقية 

محافظ صبيا يشارك في ملتقى المتحدثين الرسميين بالمنطقة الشرقية 
المناطق - جازان

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان على ترشيح سعادة محافظ صبيا والمتحدث الرسمي لإمارة المنطقة الأستاذ علي بن موسى زعلة لحضور فعاليات الملتقى الأول للمتحدثين الرسميين بعنوان ” ناطق . . مسؤولية وطن ” والذي تنظمه إمارة المنطقة الشرقية بعد غد الإثنين  تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز  ومشاركة المتحدثين الرسميين بوزارة الداخلية وإمارات المناطق والجهات الحكومية والقطاع الخاص  .
ووفقاً للأستاذ علي زعلة فإن هذا الملتقى يهدف لتبادل الخبرات والتجارب ووضع الأسس المهنية لعمل المتحدث الرسمي وتعزيز العلاقة بينه وبين الجمهور ووسائل الإعلام المختلفة  .

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